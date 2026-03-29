Ποια αμερικανικά πανεπιστήμια σε Κατάρ και εμιράτα απειλεί το Ιράν: «Μείνετε σε απόσταση 1χλμ.», λένε σε φοιτητές και καθηγητές
Μεταξύ των πανεπιστημίων με παρουσία στην περιοχή το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και τα πανεπιστήμια Τζόρτζταουν, Κάρνεγκι Μέλον και Νορθγουέστερν στο Κατάρ - Περίπου 4.900 Αμερικανοί φοιτητές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική
Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή περνά σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν ευθέως αμερικανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που λειτουργούν σε γειτονικές χώρες, διευρύνοντας το πεδίο της σύγκρουσης πέρα από τις στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.
Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και εργαζομένους να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τις θεωρούν πλέον νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.
Η απειλή αυτή έρχεται μετά τις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν εμπλοκή σε πρόσφατο πλήγμα κατά του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Τεχεράνης.
Στο επίκεντρο της ιρανικής προειδοποίησης βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο αμερικανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Μέση Ανατολή, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ. Μεταξύ των πανεπιστημίων με ισχυρή και προβεβλημένη παρουσία στην περιοχή περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και τα πανεπιστήμια Τζόρτζταουν, Κάρνεγκι Μέλον και Νορθγουέστερν στο Κατάρ.
Τα αμερικανικά αυτά campuses δεν αποτελούν απλώς εκπαιδευτικές δομές, αλλά και μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεις, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν οικοδομηθεί με σημαντική οικονομική στήριξη από τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα