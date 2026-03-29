Μεγάλη φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στην Κίνα με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο
Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει πολλούς ορόφους του κτιρίου
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στην επαρχία Σανξί της Κίνας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, κατακαίγοντας ολόκληρη τη δομή του κτιρίου. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από τους τραυματίες, εννέα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει πολλούς ορόφους του κτιρίου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και τη διάσωση εγκλωβισμένων.
🚨 BREAKING:— World Think (@WorldThinkX) March 29, 2026
High-rise fire in Taiyuan, Shanxi Province, China.
Initial reports confirmed 3 death and 23 injuries, including 7 in critical condition as flames tore through multiple floors of a commercial building near Qinxian North Street. Nighttime footage shows intense fire,… pic.twitter.com/7no8uE0szg
Three people were killed and 23 others injured in a building fire in Taiyuan, north China's Shanxi Province, on Saturday night, local authorities said. #XinhuaNews pic.twitter.com/qJYAhjxkPs— China Xinhua News (@XHNews) March 29, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα