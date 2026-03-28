Έπαιζαν μπάλα όταν χτύπησε ο πύραυλος: Σκηνές τραγωδίας με νεκρά παιδιά στον Λίβανο, το protothema στο σημείο
Οι 10χρονοι Ζαουάντ και Σαχίντ έπαιζαν με φίλους τους όταν έσκασε ο πύραυλος από το Ισραήλ - Λίγα μέτρα μακρύτερα ένα βρέφος μόλις 3 μηνών, ο μικρός Χασάν έχασε τη ζωή του από τον ίδιο βομβαρδισμό μαζί με τη μητέρα του

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Την τραγωδία του πολέμου αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο οι εικόνες που κατέγραψε ο απεσταλμένος του protothema.gr στον Λίβανο, Μαρίνος Αλειφέρης, από την πόλη Σαξαχίγιε στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο ξαδέρφια 10 ετών που έπαιζαν μπάλα την ώρα που χτύπησε πύραυλος από το Ισραήλ.

Ο Ζαουάντ και ο Σαζέντ έπαιζαν μαζί με άλλους 8 φίλους τους ποδόσφαιρο όταν χτύπησε ο πύραυλος. Από τα 10 παιδιά, τα δύο ξαδέρφια έχασαν τη ζωή τους και οι υπόλοιποι φίλοι τους μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι είτε στο νοσοκομείο της περιοχής είτε στη Βηρυτό, όπου κάποια δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε ο Μαρίνος Αλειφέρης από την έκρηξη διαλύθηκαν τα πάντα, τα αυτοκίνητα έχουν αναποδογυρίσει και τα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί.



Νεκρός είναι και ο πατέρας ενός εκ των 10χρόνων με τον τραυματισμένο γιο του που επιβίωσε να τον αποχαιρετά κλαίγοντας πάνω από τη σορό του

Και η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγα μέτρα μακρύτερα ένα βρέφος μόλις 3 μηνών, ο μικρός Χασάν έχασε τη ζωή του από τον ίδιο βομβαρδισμό μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι τους.

Ο 10χρονος Ζαουάντ
Ο 10χρονος Σαζέντ
Ο μόλις 3 μηνών Χασάν
Η Σαξαχίγιε βρίσκεται νότια του νότια του ποταμού Ζαχράνι και θα έπρεπε να είχε εκκενωθεί, όμως οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι αφενός δεν υπάρχει εκεί κάποιο μονάδα της Χεζμπολάχ και αφετέρου καταγγέλλουν ότι ποτέ δεν έλαβαν κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα.
Thema Insights

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

