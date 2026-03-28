Έπαιζαν μπάλα όταν χτύπησε ο πύραυλος: Σκηνές τραγωδίας με νεκρά παιδιά στον Λίβανο, το protothema στο σημείο

Οι 10χρονοι Ζαουάντ και Σαχίντ έπαιζαν με φίλους τους όταν έσκασε ο πύραυλος από το Ισραήλ - Λίγα μέτρα μακρύτερα ένα βρέφος μόλις 3 μηνών, ο μικρός Χασάν έχασε τη ζωή του από τον ίδιο βομβαρδισμό μαζί με τη μητέρα του