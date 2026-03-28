Έπαιζαν μπάλα όταν χτύπησε ο πύραυλος: Σκηνές τραγωδίας με νεκρά παιδιά στον Λίβανο, το protothema στο σημείο
Έπαιζαν μπάλα όταν χτύπησε ο πύραυλος: Σκηνές τραγωδίας με νεκρά παιδιά στον Λίβανο, το protothema στο σημείο
Οι 10χρονοι Ζαουάντ και Σαχίντ έπαιζαν με φίλους τους όταν έσκασε ο πύραυλος από το Ισραήλ - Λίγα μέτρα μακρύτερα ένα βρέφος μόλις 3 μηνών, ο μικρός Χασάν έχασε τη ζωή του από τον ίδιο βομβαρδισμό μαζί με τη μητέρα του
Την τραγωδία του πολέμου αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο οι εικόνες που κατέγραψε ο απεσταλμένος του protothema.gr στον Λίβανο, Μαρίνος Αλειφέρης, από την πόλη Σαξαχίγιε στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο ξαδέρφια 10 ετών που έπαιζαν μπάλα την ώρα που χτύπησε πύραυλος από το Ισραήλ.
Ο Ζαουάντ και ο Σαζέντ έπαιζαν μαζί με άλλους 8 φίλους τους ποδόσφαιρο όταν χτύπησε ο πύραυλος. Από τα 10 παιδιά, τα δύο ξαδέρφια έχασαν τη ζωή τους και οι υπόλοιποι φίλοι τους μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι είτε στο νοσοκομείο της περιοχής είτε στη Βηρυτό, όπου κάποια δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε ο Μαρίνος Αλειφέρης από την έκρηξη διαλύθηκαν τα πάντα, τα αυτοκίνητα έχουν αναποδογυρίσει και τα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί.
Νεκρός είναι και ο πατέρας ενός εκ των 10χρόνων με τον τραυματισμένο γιο του που επιβίωσε να τον αποχαιρετά κλαίγοντας πάνω από τη σορό του
Και η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγα μέτρα μακρύτερα ένα βρέφος μόλις 3 μηνών, ο μικρός Χασάν έχασε τη ζωή του από τον ίδιο βομβαρδισμό μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι τους.
Η Σαξαχίγιε βρίσκεται νότια του νότια του ποταμού Ζαχράνι και θα έπρεπε να είχε εκκενωθεί, όμως οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι αφενός δεν υπάρχει εκεί κάποιο μονάδα της Χεζμπολάχ και αφετέρου καταγγέλλουν ότι ποτέ δεν έλαβαν κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα.
Ο Ζαουάντ και ο Σαζέντ έπαιζαν μαζί με άλλους 8 φίλους τους ποδόσφαιρο όταν χτύπησε ο πύραυλος. Από τα 10 παιδιά, τα δύο ξαδέρφια έχασαν τη ζωή τους και οι υπόλοιποι φίλοι τους μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι είτε στο νοσοκομείο της περιοχής είτε στη Βηρυτό, όπου κάποια δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε ο Μαρίνος Αλειφέρης από την έκρηξη διαλύθηκαν τα πάντα, τα αυτοκίνητα έχουν αναποδογυρίσει και τα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί.
Νεκρός είναι και ο πατέρας ενός εκ των 10χρόνων με τον τραυματισμένο γιο του που επιβίωσε να τον αποχαιρετά κλαίγοντας πάνω από τη σορό του
Και η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγα μέτρα μακρύτερα ένα βρέφος μόλις 3 μηνών, ο μικρός Χασάν έχασε τη ζωή του από τον ίδιο βομβαρδισμό μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι τους.
Η Σαξαχίγιε βρίσκεται νότια του νότια του ποταμού Ζαχράνι και θα έπρεπε να είχε εκκενωθεί, όμως οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι αφενός δεν υπάρχει εκεί κάποιο μονάδα της Χεζμπολάχ και αφετέρου καταγγέλλουν ότι ποτέ δεν έλαβαν κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα.
