Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες

Η φρεγάτα «Ύδρα»
παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην περιοχή επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αποστολής EUNAVFOR ASPIDES
, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της επιχείρησης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φρεγάτα
συμμετείχε σε αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια εμπορικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή ευθύνης της επιχείρησης.
Όπως επισημαίνεται, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να υλοποιεί την αποστολή της, με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εμπορικής θαλάσσιας κυκλοφορίας
στην περιοχή επιχειρήσεων.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες από την περιοχή, όπου διακρίνονται εμπορικά πλοία
εν πλω, υπό την επιτήρηση της ελληνικής φρεγάτας
.