Εντονη κακοκαιρία στα ΗΑΕ: Κεραυνός χτύπησε το Μπουρτζ Καλίφα, πλημμύρισαν δρόμοι, δείτε βίντεο
Μια έντονη κακοκαιρία, σπάνια για τα δεδομένα τους, χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που από σήμερα βρίσκονται εν μέσω μιας μεγάλης επιχείρησης καθαρισμού, μετά τη καταρρακτώδη βροχή που πλημμύρισε τους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Ομάδες των δήμων εργάζονται εντατικά για να αντλήσουν το νερό από κεντρικούς δρόμους και κατοικημένες περιοχές. Μπορεί να μην σημειώθηκαν ανεμοστρόβιλοι στον Κόλπο ή ισχυροί άνεμοι που να προκαλέσουν υλικές ζημιές, αλλά η καταιγίδα ήταν έντονη και έπεσαν αρκετοί κεραυνοί. Σύμφωνα με Μέσα στα ΗΑΕ σήμερα το απόγευμα θα πέσει περισσότερη βροχή, αλλά οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν από αύριο.

 
Αρκετά ήταν τα βίντεο που διακινήθηκαν από χθες βράδυ στα social media και έδειχναν έναν κεραυνό να χτυπά στο επιβλητικό Μπουρτζ Καλίφα στο Ντουμπάι.  Με ύψος 828 μέτρα, το Μπουρζ Καλίφα είναι ο... πιθανότερος στόχο κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Αλλωστε ο πύργος λειτουργεί ως αλεξικέραυνο της πόλης, προσελκύοντας με ασφάλεια τους κεραυνούς και κατευθύνοντάς τους μακριά από τις γύρω περιοχές. Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, η πτώση του κεραυνού δεν έθεσε σε κίνδυνο τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο εσωτερικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κτίριο είναι εξοπλισμένο με ένα έξυπνο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.



Η πόλη της Σάρτζα φαίνεται να είναι η πιο πλημμυρισμένη, σε μια επανάληψη της κατακλυσμιαίας βροχής του Απριλίου 2024. Αστυνομικοί βοηθούσαν τους οδηγούς να βγουν από τα βαθιά νερά και τα χαντάκια.

Στο Άμπου Ντάμπι, υπάρχουν πλημμύρες κυρίως στο κέντρο της πόλης, αν και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν στη δουλειά τους περπατώντας ως συνήθως και απολάμβαναν τις δροσερές θερμοκρασίες.

Στο Ντουμπάι, σημειώθηκαν διαταραχές κοντά στα σύνορα με τη Σάρτζα και γύρω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τις αεροπορικές εταιρείες να προτρέπουν τους ταξιδιώτες να φτάσουν νωρίς στους τερματικούς σταθμούς. Φαίνεται ότι υπήρξαν μόνο λίγες καθυστερήσεις στον ζωντανό χάρτη πτήσεων του αεροδρομίου.

Στο Αλ Αΐν επίσης, έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την πόλη, με βίντεο που μοιράστηκαν στα social media να δείχνουν τα επίπεδα των υδάτων να ανεβαίνουν ραγδαία. Τα ρέματα της περιοχής αναφέρεται ότι ρέουν με μεγάλη δύναμη, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων.
