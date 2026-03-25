Οι συνομιλίες με το Ισραήλ υπό πυρά ισοδυναμούν με παράδοση, λέει ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ
Ο Ναΐμ Κάσεμ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να άρει την απαγόρευση που έχει επιβάλει στις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης
Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ισραήλ «υπό πυρά» ισοδυναμεί με επιβολή παράδοσης και κάλεσε σε ενότητα εναντίον του Ισραήλ.
O Κάσεμ σε μήνυμά του που αναγνώστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μανάρ το οποίο πρόκειται στη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της σιιτικής οργάνωσης είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να πολεμούν «χωρίς όρια».
Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να άρει την απαγόρευση που έχει επιβάλει στις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης.
