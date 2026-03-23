Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων κατά της Ουκρανίας, είναι ζήτημα ωρών
Δώστε προσοχή στις σημερινές προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις, οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων στη χώρα.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων ενδεχομένως να είναι ζήτημα ωρών.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.
Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη ενεργειακές υποδομές.
«Η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων»«Παρακαλώ, δώστε προσοχή στις σημερινές προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μπαράζ πληγμάτων», τόνισε.
Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Oleh Ivashchenko.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2026
First, we have irrefutable evidence that the Russians continue to provide intelligence to the Iranian regime. Russia is using its own signals intelligence and electronic intelligence capabilities, as well… pic.twitter.com/ij5JE0XPkX
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα