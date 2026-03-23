Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα μετά το δεύτερο εθνικό μπλακ άουτ σε μία εβδομάδα
Η Αβάνα επηρεάστηκε από νέα κατάρρευση του δικτύου, με την κυβέρνηση να αποδίδει τις δυσλειτουργίες στις αμερικανικές κυρώσεις και την έλλειψη πετρελαίου
Ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα, μετά το δεύτερο μπλακ άουτ εθνικής εμβέλειας μέσα σε μία εβδομάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση εν μέσω αμερικανικού εμπάργκο πετρελαίου και μειωμένων προμηθειών καυσίμων.
Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε το απόγευμα στα δύο τρίτα της πόλης της Αβάνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ηλεκτρικής εταιρείας της χώρας, έπειτα από το καθολικό μπλακ άουτ που είχε γνωστοποιηθεί νωρίτερα μέσω της πλατφόρμας Χ από το υπουργείο Ενέργειας.
Πρόκειται για την έβδομη μεγάλη διακοπή ρεύματος σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους στην Κούβα, μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων που αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στην ενεργειακή επάρκεια.
Η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις δυσχεραίνουν την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό της πεπαλαιωμένης ενεργειακής υποδομής. Ωστόσο, οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η χρόνια υποεπένδυση στον ενεργειακό τομέα αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα της κρίσης.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να επιβάλει κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα αποστείλει πετρέλαιο στην Αβάνα, αυξάνοντας την πίεση στο ήδη επιβαρυμένο ενεργειακό σύστημα της χώρας.
Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η Κούβα συνιστά «εξαιρετικού χαρακτήρα απειλή» για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Αβάνα κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει να εντείνει την οικονομική ασφυξία της χώρας, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων.
Παρωχημένες υποδομές και συχνές βλάβεςΗ παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κούβα βασίζεται σε δίκτυο οκτώ θερμικών σταθμών, πολλοί από τους οποίους λειτουργούν για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες. Οι μονάδες αυτές εμφανίζουν συχνά τεχνικές βλάβες, ενώ απαιτούνται τακτικές διακοπές λειτουργίας για εργασίες συντήρησης, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.
Πίεση από τις κυρώσεις και την έλλειψη πετρελαίουΤα προβλήματα επιδεινώνονται καθώς εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν διακοπεί οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, η οποία αποτελεί βασικό προμηθευτή της Κούβας.
