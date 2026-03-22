Μετά τον «θάνατο του Ιράν», ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η ριζοσπαστική Αριστερά, λέει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ

Για τον «θάνατο του Ιράν» θριαμβολογεί από τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, αλλά και για τον εχθρό που έχει να αντιμετωπίσει από τώρα και στο εξής.

Αυτός δεν είναι άλλος από τη ριζοσπαστική Αριστερά, την οποία πολλές φορές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει η Αμεριική είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά, το εξαιρετικά ανίκανο Δημοκρατικό Κόμμα!», γράφει και... μας ευχαριστεί για την προσοχή που δείξαμε.

Σε άλλη ανάρτησή του τα ξημερώματα της Κυριακής ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.
Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

