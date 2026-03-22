Περισσότεροι από 60 νεκροί εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο δυτικό Σουδάν
ΚΟΣΜΟΣ
Σουδάν Νταρφούρ Νεκροί

Άλλοι 89 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση εναντίον του κέντρου υγείας του Ελ Νταεΐν στο Νταρφούρ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή στο Σουδάν εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ, όπως ενημέρωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΠΟΥ, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι 89 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση εναντίον του κέντρου υγείας του Ελ Νταεΐν, μιας δομής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.



Ο πόλεμος που μαίνεται μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με επιδρομές drones σε κατοικημένες περιοχές.



Η αχανής δυτική περιοχή του Νταρφούρ ελέγχεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ο στρατός ελέγχει το ανατολικό, το κεντρικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν. Η Ελ Νταεΐν, πρωτεύουσα της πολιτείας Ανατολικό Νταρφούρ, η οποία ελέγχεται από τις ΔΤΥ, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του σουδανικού στρατού.

Κλείσιμο
Η ένοπλη σύρραξη, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και σύμφωνα με τον ΟΗΕ πυροδότησε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» το τρέχον διάστημα, έχει αφήσει πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 13 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

