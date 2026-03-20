Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Νομίζω ότι κερδίσαμε τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ και ζητά Ευρώπη και Κίνα να εμπλακούν με τα Στενά
Επιτέθηκε για άλλη μια φορά στο ΝΑΤΟ λέγοντας ότι «θα μπορούσε να μας βοηθήσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει το θάρρος να το κάνει»
Οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, που απέρριψε το ενδεχόμενο εκεχειρίας με την Τεχεράνη, ενώ είπε ότι τα Στενά του Ορνούζ «θα ανοίξουν από μόνα τους».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, απέρριψε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός. Εξήγησε ότι «δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις την άλλη πλευρά.
Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει, είπε εξάλλου.
Για τα Στενά του Ορμούζ εξήγησε ότι «είναι μια απλή στρατιωτική επιχείρηση, είναι σχετικά ασφαλής, αλλά χρειάζεσαι μεγάλη βοήθεια, με την έννοια ότι χρειάζεσαι πολλά πλοία».
Ωστόσο τόνισε ότι, για τον ίδιο, η Κίνα πρέπει να εμπλακεί στην επαναλειτουργία των Στενών, για τα οποία ισχυρίστηκε ότι «θα ανοίξουν από μόνα τους σε κάποιο σημείο».
Εξάλλου, όπως είπε, «Δεν χρησιμοποιούμε τα Στενά του Ορμούζ, δεν το χρειαζόμαστε. Η Ευρώπη, η Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα το χρειάζονται, θα πρέπει να εμπλακούν λίγο».
Ισχυρίστηκε μάλιστα, όταν του τέθηκε ερώτημα για την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν, ότι «φαίνεται να έχω μεγάλη υποστήριξη. Το CNN δημοσίευσε σήμερα μια δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία έχω 100% - είπαν ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοια δημοσκόπηση».
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 20, 2026
I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. pic.twitter.com/qU3J5lUJ9I
Επιτέθηκε για άλλη μια φορά στο ΝΑΤΟ λέγοντας ότι «θα μπορούσε να μας βοηθήσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει το θάρρος να το κάνει».
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 20, 2026
We don’t use the Strait of Hormuz; we don’t need it.
Europe, Korea, Japan, and China need it; they will have to get involved a little bit. pic.twitter.com/Smge7MmLVN
