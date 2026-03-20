Στο Ισραήλ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών: Δεν υπάρχει προφανής άμεσος τρόπος εξόδου από τον πόλεμο
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, εξέφρασε τις ανησυχίες της Γαλλίας σχετικά με μια πιθανή χερσαία στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, στην Ιερουσαλήμ.
Ο Μπαρό, που πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η Γαλλία επισημαίνει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν την πιθανότητα και αναφέρθηκε στην ανάγκη για ενέργειες κατά της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν και αποτελεί μια σημαντική απειλή για την περιοχή.
«Ο Λιβανέζικος στρατός πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποστρατιωτικοποιήσει τη Χεζμπολάχ, όπως απαιτεί η κυβέρνηση του Λιβάνου», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι αυτή η ενέργεια είναι καθοριστική για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης.
Η Γαλλία προσπαθεί να μειώσει τις περιφερειακές εντάσεις και να επιτευχθεί μια εκεχειρία, με τον Μπαρό να ταξιδεύει πρώτα στο Λίβανο και έπειτα στο Ισραήλ, για να εξετάσει την κατάσταση στην περιοχή. Παρά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Γάλλος διπλωμάτης δήλωσε ότι δεν υπάρχει ορατό τέλος στις εντάσεις στην περιοχή, αλλά τόνισε ότι η Γαλλία και οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν να εργάζονται για μια μακροχρόνια λύση.
«Δεν υπάρχει προφανής, άμεσος τρόπος εξόδου από την κλιμάκωση που συνεχίζεται από τις 7 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε ο Μπαρό. «Αλλά αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για αδράνεια», πρόσθεσε με έμφαση.
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντον Σαάρ, δήλωσε στο Twitter ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν και στη συνέχιση των εντάσεων με τη Χεζμπολάχ. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Σαάρ επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση και ο στρατός του Λιβάνου δεν λαμβάνουν καμία ουσιαστική δράση κατά της Χεζμπολάχ, ούτε στρατιωτικά ούτε με άλλους τρόπους».
Ο Σαάρ παρουσίασε τις ακριβείς στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά των μελών της Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας τις προσπάθειες για ελαχιστοποίηση των θυμάτων ανάμεσα στους αμάχους. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αμύνεται και να προστατεύει τους πολίτες του και θα προχωρήσει σε αποφασιστικές ενέργειες εναντίον όλων όσων επιδιώκουν την εξάλειψή του.
«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τους πολίτες του και θα δράσει αποφασιστικά κατά οποιουδήποτε απειλεί την ύπαρξή του», δήλωσε ο Σαάρ, καλώντας τη Γαλλία και την ΕΕ να χαρακτηρίσουν ολόκληρη τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση, και όχι μόνο την στρατιωτική της πτέρυγα, όπως έχει κάνει ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη.
I hosted my French counterpart, FM @jnbarrot, in Jerusalem.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 20, 2026
I listened to his impressions from his visit to Lebanon, and we discussed at length the war against Iran, Hezbollah, and other issues.
I presented to him the scope of attacks on Israel from Lebanese territory (over… pic.twitter.com/u8wXmqe8eP
