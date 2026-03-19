Πόσουμ κρύβεται ανάμεσα σε λούτρινα ζωάκια σε κατάστημα με σουβενίρ στο αεροδρόμιο της Τασμανίας, δείτε βίντεο
Ένας επιβάτης εντόπισε πρώτος το μικρό ζωάκι στο ράφι με τα λούτρινα να κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια
Άναυδοι έμειναν οι πελάτες και το προσωπικό ενός καταστήματος με σουβενίρ το πρωί της Τετάρτης (18/3) στο αεροδρόμιο του Χόμπαρτ στην Τασμανία, όταν αντίκρισαν ένα μικρό πόσουμ να κρύβεται ανάμεσα σε λούτρινα ζωάκια.
Σύμφωνα με τον guardian, ένας επιβάτης εντόπισε πρώτος το μικρό ζωάκι, το οποίο είχε τρυπώσει στο ράφι με τα λούτρινα και κοίταζε με γουρλωμένα μάτια.
Ο υπεύθυνος του καταστήματος, Λίαμ Μπλούμφιλντ, είπε ότι το προσωπικό και οι πελάτες ήταν ενθουσιασμένοι, όταν είδαν ένα πόσουμ μέσα στο μαγαζί.
«Ένας επιβάτης ενημέρωσε μία από τις υπαλλήλους που ήταν στη βάρδια και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε. Στη συνέχεια, τηλεφώνησε στη διεύθυνση [του αεροδρομίου] και είπε: "έχουμε ένα πόσουμ στο κατάστημα"», είπε.
Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το πόσουμ παρέμεινε ήρεμο, καθώς απομακρύνθηκε με ασφάλεια έξω από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου χωρίς να προκύψει κάποιο θέμα.
Ο Μπλούμφιλντ σημείωσε, επίσης, ότι το προσωπικό του καταστήματος ψηφίζει για το πώς θα ονομάσουν το μικρό ζωάκι.
«Θα φτιάξουμε ένα μικρό βωμό για το πόσουμ. Θα υπάρχει μια ωραία μικρή φωτογραφία. Μόλις πάρει όνομα, θα βάλουμε μια ωραία μικρή πινακίδα μπροστά από το κατάστημα για να βεβαιωθούμε ότι θα το θυμούνται», τόνισε.
