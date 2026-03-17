Ο ΓΓ του ΟΗΕ σε επαφές με την ηγεσία της ΕΕ και τον Χριστοδουλίδη
Ο Γκουτέρες συμμετέχει σε άτυπη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πραγματοποιεί σειρά διμερών συναντήσεων για διεθνείς εξελίξεις

Ο ΓΓ ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες μεταβαίνει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει σε άτυπη συζήτηση με τα μέλη του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πέραν της συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Aντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Eυρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερλάιεν, καθώς και με την Πρόεδρο του Eυρωβουλής Ρομπέρτα Μέτσολα.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν στις επαφές αυτές περιλαμβάνονται οι διεθνείς εξελίξεις, οι παγκόσμιες εξελίξεις, η σχέση μεταξύ ΟΗΕ και EΕ, καθώς και το ευρύτερο ζήτημα της πολυμέρειας.

Κατά την παραμονή του στις Bρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί επίσης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου Μαξίμ Πρεβότ, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

