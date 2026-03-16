Τείχος σε αυτοκινητόδρομο στην Τασκένδη κατέρρευσε τη στιγμή που περνούσαν αυτοκίνητα
Τείχος σε αυτοκινητόδρομο στην Τασκένδη κατέρρευσε τη στιγμή που περνούσαν αυτοκίνητα

Το έργο είχε κατασκευαστεί το 2004 με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 100 ετών

Τείχος σε αυτοκινητόδρομο στην Τασκένδη κατέρρευσε τη στιγμή που περνούσαν αυτοκίνητα
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στις 12 Μαρτίου στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, όταν ένας τεράστιος τείχος αντιστήριξης που βρισκόταν δίπλα σε λεωφόρο κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που από το σημείο περνούσαν αυτοκίνητα.

Το μεγάλο τμήμα του τείχους κατέρρευσε σχεδόν ολοκληρωτικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σκηνές πανικού για τους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της κατάρρευσης. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη συγκυρία και στην τύχη των οδηγών που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο εκείνη την ώρα.



Το συγκεκριμένο τείχος αντιστήριξης είχε κατασκευαστεί το 2004, στο πλαίσιο έργων υποδομής στην περιοχή. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του έργου υπολογιζόταν στα 100 χρόνια.

Ωστόσο, το κατασκευαστικό έργο κατέρρευσε μόλις δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα κατασκευής και την αντοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
