«Αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, θα πάρουμε τα εδάφη τους και θα το κάνουμε εμείς», λέει ο Κατζ
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ τόνισε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσαν εντολή στις IDF να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο
Προειδοποιήσεις στην ηγεσία του Λιβάνου πως, εάν η κυβέρνηση της χώρας δεν αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, το Ισραήλ θα αναλάβει δράση και θα ελέγξει το έδαφος προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, απηύθυνε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.
Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της κατάστασης με ανώτερους αξιωματικούς των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ο Κατζ ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ισραήλ.
Ο ίδιος ανέφερε ότι απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο του Λιβάνου σχετικά με την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας να ελέγχει την επικράτειά της.
«Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι, εάν η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει το έδαφος και να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να απειλεί τις βόρειες κοινότητες και να ανοίγει πυρ κατά του Ισραήλ, θα πάρουμε εμείς το έδαφος και θα το κάνουμε μόνοι μας», δήλωσε.
Ο Κατζ πρόσθεσε, επίσης, ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσαν εντολή στις IDF να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.
«Δώσαμε εντολή στις IDF να προετοιμαστούν για την επέκταση της δραστηριότητάς τους στον Λίβανο και για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της ασφάλειας στις βόρειες κοινότητες», δήλωσε
🇮🇱🇱🇧#URGENTE: El ministro de Defensa de #Israel, Israel Katz, durante una evaluación de la situación sobre el Líbano:— Santiago Evies אביעז 🇮🇱 (@EviesSantiago) March 12, 2026
“Advertí al presidente del Líbano que, si el gobierno libanés no sabe controlar su territorio y evitar que Hezbollah amenace a las comunidades del norte y… pic.twitter.com/cfw46bLogC
