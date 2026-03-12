«Αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, θα πάρουμε τα εδάφη τους και θα το κάνουμε εμείς», λέει ο Κατζ
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Χεζμπολάχ Ισραέλ Κατς IDF Ισραήλ

«Αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, θα πάρουμε τα εδάφη τους και θα το κάνουμε εμείς», λέει ο Κατζ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ τόνισε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσαν εντολή στις IDF να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο

«Αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, θα πάρουμε τα εδάφη τους και θα το κάνουμε εμείς», λέει ο Κατζ
7 ΣΧΟΛΙΑ
Προειδοποιήσεις στην ηγεσία του Λιβάνου πως, εάν η κυβέρνηση της χώρας δεν αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, το Ισραήλ θα αναλάβει δράση και θα ελέγξει το έδαφος προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, απηύθυνε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της κατάστασης με ανώτερους αξιωματικούς των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ο Κατζ ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ισραήλ.

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες βαριά πυρά προς το κράτος του Ισραήλ. Οι IDF απάντησαν δυναμικά στη Νταχίγια» – την περιοχή στα νότια προάστια της Βηρυτού που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ – «καθώς και εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο», δήλωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο του Λιβάνου σχετικά με την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας να ελέγχει την επικράτειά της.

«Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι, εάν η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει το έδαφος και να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να απειλεί τις βόρειες κοινότητες και να ανοίγει πυρ κατά του Ισραήλ, θα πάρουμε εμείς το έδαφος και θα το κάνουμε μόνοι μας», δήλωσε.

Ο Κατζ πρόσθεσε, επίσης, ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσαν εντολή στις IDF να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

«Δώσαμε εντολή στις IDF να προετοιμαστούν για την επέκταση της δραστηριότητάς τους στον Λίβανο και για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της ασφάλειας στις βόρειες κοινότητες», δήλωσε
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης