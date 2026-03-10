Η στιγμή που το Ισραήλ καταστρέφει εκτοξευτή πυραύλων στο Ιράν λίγο πριν χρησιμοποιηθεί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ισραήλ Βαλλιστικοί Πύραυλοι

Η στιγμή που το Ισραήλ καταστρέφει εκτοξευτή πυραύλων στο Ιράν λίγο πριν χρησιμοποιηθεί, δείτε βίντεο

Η IAF (ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) εντόπισε μια ομάδα Ιρανών στρατιωτών που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν - Αρκετοί νεκροί Ιρανοί στρατιώτες

Η στιγμή που το Ισραήλ καταστρέφει εκτοξευτή πυραύλων στο Ιράν λίγο πριν χρησιμοποιηθεί, δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Έναν εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων χτύπησε το βράδυ της Δευτέρας (9/3) η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF), σκοτώνοντας αρκετούς Ιρανούς στρατιώτες λίγα λεπτά πριν προλάβουν να εκτοξεύσουν πύραυλο στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του στρατού, η IAF εντόπισε μια ομάδα Ιρανών στρατιωτών που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν.

Ένα drone της IAF εστάλη στην περιοχή και «κατέστρεψε τον εκτοξευτή πυραύλων και στη συνέχεια εξόντωσε την ομάδα εκτόξευσης, λίγα λεπτά πριν προλάβουν να επιτεθούν στο κράτος του Ισραήλ», σύμφωνα με το στρατό.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης