Η στιγμή που το Ισραήλ καταστρέφει εκτοξευτή πυραύλων στο Ιράν λίγο πριν χρησιμοποιηθεί, δείτε βίντεο

Η IAF (ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) εντόπισε μια ομάδα Ιρανών στρατιωτών που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν - Αρκετοί νεκροί Ιρανοί στρατιώτες
Έναν εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων χτύπησε το βράδυ της Δευτέρας (9/3) η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF), σκοτώνοντας αρκετούς Ιρανούς στρατιώτες λίγα λεπτά πριν προλάβουν να εκτοξεύσουν πύραυλο στο Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του στρατού, η IAF εντόπισε μια ομάδα Ιρανών στρατιωτών που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν.
Ένα drone της IAF εστάλη στην περιοχή και «κατέστρεψε τον εκτοξευτή πυραύλων και στη συνέχεια εξόντωσε την ομάδα εκτόξευσης, λίγα λεπτά πριν προλάβουν να επιτεθούν στο κράτος του Ισραήλ», σύμφωνα με το στρατό.
דקות ספורות לפני שיגור מאיראן: חיל האוויר איתר וחיסל חוליית שיגור ומנע ירי לעבר שטח מדינת ישראל— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 10, 2026
חיל האוויר זיהה אמש (ב'), מספר חיילים במערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני, בעת שפעלו במערב איראן ותכננו לשגר טילים לעבר מדינת ישראל.
מיד לאחר הזיהוי,… pic.twitter.com/wJxvYTQZya
