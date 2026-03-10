Η Κύπρος διαψεύδει την ανάρτηση Μακρόν ότι δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις από drones και πυραύλους

της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.



Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε… pic.twitter.com/hlGhKVSR89