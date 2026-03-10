Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Η Κύπρος διαψεύδει την ανάρτηση Μακρόν ότι δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις από drones και πυραύλους
Η Κύπρος διαψεύδει την ανάρτηση Μακρόν ότι δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις από drones και πυραύλους
Η αναφορά του Γάλλου προέδρου έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Μακρόν προκάλεσε ερωτήματα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ρωτήθηκε για τις χθεσινές αναρτήσεις του Εμανουέλ Μακρόν, όπου ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για επιθέσεις από «πολλαπλά drones και πυραύλους» κατά της Κύπρου, απαντώντας κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».
Η αναφορά του Γάλλου προέδρου έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η Κύπρος δέχθηκε επίθεση με ένα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε υπόστεγο. Την επόμενη ημέρα αναχαιτίστηκαν δύο drones, ενώ υπήρξε και περιστατικό κατά το οποίο απογειώθηκαν F-16, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Μακρόν προκάλεσε ερωτήματα. Μάλιστα φαίνεται πως δεν πρόκειται για λάθος γλωσσική απόδοση μετά τη μετάφραση, καθώς και στην ανάρτηση που έκανε στα Γαλλικά για την Κύπρο το λέει με τον ίδιο τρόπο. Ειδικότερα αναφέρει: «Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles».
Στην ανάρτησή του, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε:
«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους. Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε, πάντως, στον γρήγορο συντονισμό που υπήρξε με ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από την Ελλάδα, με την οποία οι σχέσεις είναι διαχρονικά στενές, υπήρξε και ανταπόκριση από άλλα κράτη. «Είναι η ανταπόκριση της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας στο πλαίσιο των αναγκών που είχαν τεθεί», είπε, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Εξωτερικών είχαν απευθείας επικοινωνία με αυτές τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο επιχειρησιακών αναγκών και προληπτικών μέτρων.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κινητοποίηση αυτή ανέδειξε και την αυξημένη επιχειρησιακή δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συντονίζεται με τους εταίρους της. Όπως σημείωσε, «Πέραν των σχέσεων που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από συνέπεια και συνέχεια, είναι και το ζήτημα της υψηλής επιχειρησιακής επάρκειας που πλέον κατέχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία για να συντονιζόμαστε σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο με αυτά τα μέσα συνδρομής που έχουν προσφερθεί από την πρώτη στιγμή».
Η αναφορά του Γάλλου προέδρου έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η Κύπρος δέχθηκε επίθεση με ένα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε υπόστεγο. Την επόμενη ημέρα αναχαιτίστηκαν δύο drones, ενώ υπήρξε και περιστατικό κατά το οποίο απογειώθηκαν F-16, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Μακρόν προκάλεσε ερωτήματα. Μάλιστα φαίνεται πως δεν πρόκειται για λάθος γλωσσική απόδοση μετά τη μετάφραση, καθώς και στην ανάρτηση που έκανε στα Γαλλικά για την Κύπρο το λέει με τον ίδιο τρόπο. Ειδικότερα αναφέρει: «Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles».
Στην ανάρτησή του, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε:
«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους. Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης».
Η ανάρτηση στα γαλλικά:
Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026
Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε… pic.twitter.com/hlGhKVSR89
À l’invitation du Président Nikos Christodoulides, je suis à Chypre, aux côtés du Premier ministre grec Kyriákos Mitsotakis.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026
La sécurité de tous les Européens est notre intérêt commun. Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre,… pic.twitter.com/DVgQ0vgfb4
Το σχόλιο του ΛετυμπιώτηΓια τη συγκεκριμένη αναφορά ρωτήθηκε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος ήταν σαφής ως προς τη θέση της κυπριακής κυβέρνησης. «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», είπε αρχικά, ενώ επανήλθε αργότερα στο ίδιο ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας: «Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε, πάντως, στον γρήγορο συντονισμό που υπήρξε με ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από την Ελλάδα, με την οποία οι σχέσεις είναι διαχρονικά στενές, υπήρξε και ανταπόκριση από άλλα κράτη. «Είναι η ανταπόκριση της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας στο πλαίσιο των αναγκών που είχαν τεθεί», είπε, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Εξωτερικών είχαν απευθείας επικοινωνία με αυτές τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο επιχειρησιακών αναγκών και προληπτικών μέτρων.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κινητοποίηση αυτή ανέδειξε και την αυξημένη επιχειρησιακή δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συντονίζεται με τους εταίρους της. Όπως σημείωσε, «Πέραν των σχέσεων που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από συνέπεια και συνέχεια, είναι και το ζήτημα της υψηλής επιχειρησιακής επάρκειας που πλέον κατέχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία για να συντονιζόμαστε σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο με αυτά τα μέσα συνδρομής που έχουν προσφερθεί από την πρώτη στιγμή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα