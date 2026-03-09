Κατάρ: Πάνω από 300 συλλήψεις για δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια επιθέσεων του Ιράν
Κατάρ: Πάνω από 300 συλλήψεις για δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια επιθέσεων του Ιράν

Κάτοικοι των ΗΑΕ έλαβαν SMS με τα οποία προειδοποιούνταν για ενδεχόμενες διώξεις στην περίπτωση που θα ανέβαζαν online εικόνες ευαίσθητου περιεχομένου ή θα διέδιδαν «μη αξιόπιστες πληροφορίες»

Κατάρ: Πάνω από 300 συλλήψεις για δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια επιθέσεων του Ιράν
Οι αρχές του Κατάρ συνέλαβαν πάνω από 300 ανθρώπους για τη δημοσίευση εικόνων και «παραπλανητικών πληροφοριών» στη διάρκεια επιθέσεων του Ιράν εναντίον του κράτους αυτού του Κόλπου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.

Οι 313 συλληφθέντες, «διαφόρων υπηκοοτήτων», «τράβηξαν και μετέδωσαν ακολουθίες βίντεο και δημοσίευσαν παραπλανητικές πληροφορίες όπως και φήμες», διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Αυτοί συνελήφθησαν από την υπηρεσία του υπουργείου που είναι αρμόδια για την πάταξη οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.

Οι συλλήψεις αυτές απηχούν τα μέτρα που ελήφθησαν και σε άλλες χώρες του Κόλπου, καθώς το Ιράν στοχοθετεί καθημερινά αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατοικημένες ζώνες της περιοχής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους.

Στο Μπαχρέιν, τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή «τράβηξαν και μετέδωσαν ακολουθίες βίντεο για τις συνέπειες ιρανικών επιθέσεων και διέδωσαν ψευδείς ειδήσεις», σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο Κουβέιτ παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο τη σύλληψη τριών ανθρώπων, για βίντεο στο οποίο αυτοί περιγελούσαν την κατάσταση στη χώρα.

Κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έλαβαν εξάλλου μηνύματα SMS με τα οποία προειδοποιούνταν για ενδεχόμενες δικαστικές διώξεις στην περίπτωση που θα μοιράζονταν στο διαδίκτυο εικόνες ευαίσθητου περιεχομένου ή θα διέδιδαν "μη αξιόπιστες πληροφορίες".

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα των Εμιράτων προειδοποίησε επίσης κατά «της κινηματογράφησης, της δημοσίευσης ή της μετάδοσης εικόνων και βίντεο που καταγράφουν τους τόπους περιστατικών ή των ζημιών που προκλήθηκαν από την πτώση βλημάτων ή συντριμμιών», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων News Agency.

Η Σαουδική Αραβία επίσης εξέδωσε επίσης παρόμοιες προειδοποιήσεις.

Παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, εικόνες πυραύλων, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και συνεπειών του πολέμου εξακολουθούν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ομαδικές συνομιλίες.

