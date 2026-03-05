CNN: Ιρανικά βομβαρδιστικά καταρρίφθηκαν δύο λεπτά πριν χτυπήσουν αμερικανική βάση με 10.000 στρατιώτες στο Κατάρ
CNN: Ιρανικά βομβαρδιστικά καταρρίφθηκαν δύο λεπτά πριν χτυπήσουν αμερικανική βάση με 10.000 στρατιώτες στο Κατάρ

Την περασμένη Δευτέρα, μαχητικό του Κατάρ απογειώθηκε, κατέρριψε τα δύο ιρανικά αεροσκάφη και απέτρεψε το χτύπημα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή

CNN: Ιρανικά βομβαρδιστικά καταρρίφθηκαν δύο λεπτά πριν χτυπήσουν αμερικανική βάση με 10.000 στρατιώτες στο Κατάρ
Ένα πολύ μεγάλο χτύπημα του Ιράν σε αμερικανική βάση του Κατάρ, όπου βρίσκοταν τουλάχιστον 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες φέρεται να αποτράπηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με το CNN.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, το πρωί της περασμένης Δευτέρας - την ώρα που το Ιράν πέρναγε στην αντεπίθεση μετά τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ - δύο ιρανικά βομβαρδιστικά τύπου Su-24 απογειώθηκαν για να χτυπήσουν την αμερικανική βάση al-Udeid και τη μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου Ras Laffan στο Κατάρ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο στόχος ήταν να πλήξουν τις στρατηγικές αυτές τοποθεσίες, ενώ τα αεροσκάφη έφτασαν μόλις δύο λεπτά μακριά, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση.


Καταρρίφθηκαν από μαχητικό του Κατάρ

Τα ιρανικά αεροπλάνα ταυτοποιήθηκαν οπτικά και φωτογραφήθηκαν να μεταφέρουν βόμβες και καθοδηγούμενα πυρομαχικά, ενώ η αεροπορία του Κατάρ εξέδωσε προειδοποίηση μέσω ραδιοφώνου χωρίς να λάβει καμία απάντηση. Τα ιρανικά αεροσκάφη κατέβηκαν σε ύψος 80 ποδιών για να αποφύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ, κάτι που ώθησε την αεροπορία του Κατάρ να τα θεωρήσει εχθρικά και να τα καταρρίψει.

Σύμφωνα με τις πηγές, ένα μαχητικό F-15 του Κατάρ αναχαίτισε τα ιρανικά Su-24 μετά από αερομαχία. Τα συντρίμμια των αεροσκαφών κατέληξαν στις θαλάσσιες περιοχές του Κατάρ, ενώ συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του πληρώματος.

Η πρώτη επειχείρηση με επανδρωμένα αεροσκάφη

Η επιχείρηση αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά χρησιμοποίησε επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθεί σε γειτονική χώρα, μετά το θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, όταν ιρανικές επιθέσεις είχαν προηγουμένως πραγματοποιηθεί με πυραύλους και drones. Επιπλέον, ήταν η πρώτη φορά που η αεροπορία του Κατάρ εμπλέκεται σε αερομαχία, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, επιβεβαίωσε το περιστατικό σε χθεσινή ενημέρωση, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά οι Καταριανοί πιλότοι κατέρριψαν ιρανικά βομβαρδιστικά καθ' οδόν προς τη βάση al-Udeid.

Κατηγορίες από τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θάνι, κατηγόρησε το Ιράν για προσπάθεια πρόκλησης ζημιών στους γείτονές του, εμπλέκοντας το Κατάρ σε έναν πόλεμο που δεν το αφορά.

Σημειώνεται ότι αυτό το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε αραβικές χώρες του Κόλπου, καθώς το Ιράν συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην επικράτειά του.

Αν και οι περισσότερες επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί, ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από ιρανικούς πυραύλους που κατάφεραν να διαπεράσουν την αεράμυνα και να πλήξουν μονάδα στο Κουβέιτ.
