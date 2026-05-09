Η απάντηση του Ιράν στις απειλές του Τραμπ με... Στάνλεϊ Κιούμπρικ, δείτε βίντεο

Η απάντηση του Ιράν στις απειλές του Τραμπ με... Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ σχολίασε με σαρκασμό τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για «μια μεγάλη λάμψη» αν η εκεχειρία αποτύχει με σκηνή από το «Dr. Strangelove»