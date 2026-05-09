Η απάντηση του Ιράν στις απειλές του Τραμπ με... Στάνλεϊ Κιούμπρικ, δείτε βίντεο
Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ σχολίασε με σαρκασμό τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για «μια μεγάλη λάμψη» αν η εκεχειρία αποτύχει με σκηνή από το «Dr. Strangelove»
Η σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ εντείνεται, καθώς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, αντέδρασε με αιχμηρή ανάρτηση στην προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χρησιμοποίησε σαρκαστικά μια σκηνή από την αντιπολεμική ταινία του 1964 «Dr. Strangelove», χλευάζοντας την απειλή του Αμερικανού προέδρου.
Λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο χρόνος για να απαντήσει το Ιράν στη νέα αμερικανική πρόταση λήγει, ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ χαρακτήρισε «παράλογο» τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αποτρέπει μια πυρηνική κρίση με στρατηγικές όπως οι βομβαρδισμοί. Στην ανάρτησή του, ο Μπαγκάεϊ χρησιμοποίησε απόσπασμα από την κλασική αντιπολεμική ταινία «Dr. Strangelove» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Τραμπ ότι αν η εκεχειρία με το Ιράν αποτύχει, «ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη».
«Είναι παραλογισμός να ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν την ειρήνη και την αποτροπή μιας πυρηνικής κρίσης, ενώ η προτεινόμενη λύση τους είναι «μια μεγάλη λάμψη». ΩΣΤΟΣΟ... (απλώς παρακολουθήστε 🎬 την ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964).», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
Η ανάρτηση του Μπαγκάεϊ με αναφορά στην ταινία του 1964, η οποία σατιρίζει τις πυρηνικές απειλές του Ψυχρού Πολέμου, δείχνει τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.
Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει θέσει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, κάτι που το Ιράν απορρίπτει επανειλημμένα, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.
It is a grotesque absurdity that they claim to seek peace and prevent a nuclear crisis, yet their proposed solution is “one big glow.”— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 8, 2026
HOWEVER... (just watch 🎬 Stanley Kubrick’s Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964). pic.twitter.com/WKWFLTh2el
