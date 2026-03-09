Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
«Στόχος καταρρίφθηκε»: Το βίντεο των Εμιράτων από την κατάρρευση ιρανικών drones
«Στόχος καταρρίφθηκε»: Το βίντεο των Εμιράτων από την κατάρρευση ιρανικών drones
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνα των Εμιρατών, συνολικά από την αρχή του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή η αεράμυνα της χώρας έχει εντοπίσει 117 drones με τα 113 να αναχαιτίζονται και τα τέσσερα να πέφτουν στο έδαφος
Το πρώτο βίντεο με πλάνα από κατάρριψη ιρανικών drones από τα μαχητικά των Εμιράτων έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Στο βίντεο ακούγονται χειριστές μαχητικών των ΗΑΕ να ενημερώνουν ότι «ο στόχος καταστραφηκε» καθώς τα πυρά καταρρίπτουν τα ιρανικά drones.
Η αεράμυνα των ΗΑΕ έχει καταρρίψει και 16 πυραύλους του Ιράν με έναν να πέφτει στη θάλασσα.
