«Στόχος καταρρίφθηκε»: Το βίντεο των Εμιράτων από την κατάρρευση ιρανικών drones

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνα των Εμιρατών, συνολικά από την αρχή του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή η αεράμυνα της χώρας έχει εντοπίσει 117 drones με τα 113 να αναχαιτίζονται και τα τέσσερα να πέφτουν στο έδαφος

Το πρώτο βίντεο με πλάνα από κατάρριψη ιρανικών drones από τα μαχητικά των Εμιράτων έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο βίντεο ακούγονται χειριστές μαχητικών των ΗΑΕ να ενημερώνουν ότι «ο στόχος καταστραφηκε» καθώς τα πυρά καταρρίπτουν τα ιρανικά drones.

UAE releases video of air defenses intercepting and destroying drones


Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνα των Εμιρατών, συνολικά από την αρχή του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή η αεράμυνα της χώρας έχει εντοπίσει 117 drones με τα 113 να αναχαιτίζονται και τα τέσσερα να πέφτουν στο έδαφος.

Η αεράμυνα των ΗΑΕ έχει καταρρίψει και 16 πυραύλους του Ιράν με έναν να πέφτει στη θάλασσα.
