Ο Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους διαθέσιμους παίκτες στην αποστολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Την ώρα που ο ΠΑΟΚ
δεν ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το αυριανό (10/5) ματς με τον Ολυμπιακό
, οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
συμπεριέλαβε στην αποστολή και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.
Βέβαια ο Βάσκος θα πρέπει να κόψει σίγουρα δύο από τους επτά ξένους του (που δεν διαθέτουν κοινοτικό διαβατήριο) για τον «τελικό» της 2ης θέσης, με τον νικητή της συγκεκριμένης αναμέτρησης να διατηρεί και τις όποιες ελπίδες έχει για τον τίτλο.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.