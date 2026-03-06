Κατάρ: Ο πόλεμος θα αναγκάσει «εντός ημερών» τις χώρες του Κόλπου να διακόψουν τις παραδόσεις και το πετρέλαιο θα φτάσει $150

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ
, Σαάντ αλ-Καάμπι
, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
θα μπορούσε να καταρρεύσει τις παγκόσμιες οικονομίες, ενώ εκτίμησε ότι όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας στον Περσικό Κόλπο
θα διακόψουν την παραγωγή τους εντός εβδομάδων, προκαλώντας εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι
.
Ο αλ-Καάμπι, μιλώντας στους Financial Times, δήλωσε ότι ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αμέσως, το Κατάρ θα χρειαστεί «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει σε κανονικό κύκλο παραδόσεων μετά την επίθεση με ιρανικό drone στο μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας.
Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός LNG
στον κόσμο, αναγκάστηκε να κηρύξει force majeure
(σ.σ.: «ανωτέρα βία»: νομική ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όταν απρόβλεπτα εξωτερικά γεγονότα καθιστούν την εκπλήρωση αδύνατη) αυτή την εβδομάδα μετά την επίθεση στο εργοστάσιο Ras Laffan.
Παρόλο που το Κατάρ εξάγει μόνο ένα μικρό ποσοστό του αερίου του στην Ευρώπη, ο υπουργός ενέργειας υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα υποστεί σημαντική ζημιά
, καθώς οι Ασιάτες αγοραστές προσφέρουν περισσότερα χρήματα για όσο φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο στην αγορά, ενώ άλλες χώρες του Κόλπου θα βρουν δυσκολία να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
«Όλοι αυτοί που δεν έχουν κηρύξει ανωτέρα βία αναμένεται να το κάνουν τις επόμενες ημέρες αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα αναγκαστούν να κηρύξουν ανωτέρα βία»,
δήλωσε ο Καάμπι. «Αν δεν το κάνουν, θα κληθούν να πληρώσουν νομικά για αυτό, και είναι δική τους επιλογή».
Πιθανή κατάρρευση στις παγκόσμιες οικονομίες
Οι δηλώσεις του Καάμπι αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία στον Κόλπο για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, που έχει προκαλέσει καταστροφή σε όλη την πετρελαιοπαραγωγό περιοχή.
Η τιμή του Brent crude αυξήθηκε κατά 2,5% στα 87,6 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή το πρωί στην Ευρώπη, το υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της σύγκρουσης.
«Αυτό θα προκαλέσει κατάρρευση στις παγκόσμιες οικονομίες
. Αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για λίγες εβδομάδες, η ανάπτυξη του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Όλες οι τιμές ενέργειας θα ανέβουν. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα ξεκινήσει μια αλυσίδα αντίδρασης με εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ.
Αν και δεν υπήρξε ζημιά στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις του Κατάρ, οι επιπτώσεις στην ξηρά συνεχίζουν να αξιολογούνται.
«Δεν γνωρίζουμε ακόμα την έκταση της ζημιάς, καθώς αυτή τη στιγμή αξιολογείται. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί», είπε.
Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κατάρ, αξίας 30 δισ. δολαρίων, για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο πεδίο φυσικού αερίου North Field από 77 εκατ. σε 126 εκατ.τόνους ετησίως έως το 2027, θα καθυστερήσει επίσης, πρόσθεσε. Η πρώτη παραγωγή επρόκειτο να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2023.
«Θα καθυστερήσει σίγουρα όλα τα σχέδια επέκτασής μας
. Αν επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα, ίσως η επίδραση είναι ελάχιστη. Αν είναι μήνας ή δύο, είναι διαφορετικό», επεσήμανε ο Καάμπι.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευτούν στα 150 δολάρια το βαρέλι
Ο Καάμπι προβλέπει ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευτούν στα 150 δολάρια το βαρέλι σε δύο με τρεις εβδομάδες
, εάν τα δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία αδυνατούσαν να περάσουν από το Στενό του Χορμούζ, ένα κρίσιμο ναυτικό πέρασμα, μέσω του οποίου περνά το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και αερίου.
Προβλέπει επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα φτάσουν τα 40 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (117 ευρώ ανά MWh), σχεδόν τέσσερις φορές το επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
Ανέφερε ότι η διακοπή της ναυτιλιακής κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ
θα έχει αντίκτυπο σε πολλούς άλλους τομείς πέρα από τις αγορές ενέργειας, πλήττοντας πολλές βιομηχανίες καθώς η περιοχή παράγει μεγάλο μέρος των πετροχημικών και των πρώτων υλών για λιπάσματα του κόσμου.
Η κυκλοφορία μέσω του στενού έχει επιβραδυνθεί δραστικά από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεση στο Ιράν το Σάββατο. Τουλάχιστον 10 πλοία έχουν πληγεί, τα ασφάλιστρα ναυτιλίας έχουν εκτοξευτεί και οι ιδιοκτήτες πλοίων έχουν δείξει απροθυμία να ρισκάρουν τα πλοία και τα πληρώματα τους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
, και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες καθώς επιδιώκουν να καταστρέψουν το ισλαμικό καθεστώς.
Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία μέσω του Στενού και προσφέρθηκε να παρέχει επιπλέον ασφάλιση στις ναυτιλιακές εταιρείες.
Ωστόσο, ο Καάμπι δήλωσε ότι θα είναι ακόμα επικίνδυνο για τα πλοία να περάσουν από το Στενό, το οποίο έχει πλάτος μόλις 24 μίλια στο στενότερο σημείο του και ακολουθεί τη ιρανική ακτή, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.
«Ο τρόπος που βλέπουμε τις επιθέσεις, φέρνοντας πλοία στο στενό... είναι πολύ επικίνδυνο
. Είναι πολύ κοντά στην ακτή για να φέρεις πλοία. Θα είναι δύσκολο να πείσουμε τα πλοία να μπουν. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πλοίων θα δουν ότι γίνονται μεγαλύτερος στόχος, επειδή στοχεύουν τα στρατιωτικά πλοία».
«Εκτός από την ενέργεια, θα υπάρξει διακοπή του εμπορίου μεταξύ του Κόλπου και του υπόλοιπου κόσμου, κάτι που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες του Κόλπου και σε όλους τους εμπορικούς εταίρους παγκοσμίως», πρόσθεσε ο Καάμπι.