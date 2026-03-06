Κατάρ: Ο πόλεμος θα αναγκάσει «εντός ημερών» τις χώρες του Κόλπου να διακόψουν τις παραδόσεις και το πετρέλαιο θα φτάσει $150

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος και η παράλυση των Στενών του Ορμούζ απειλούν με ενεργειακό σοκ, θέτοντας την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- Το Κατάρ θα χρειαστεί «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει σε κανονικό κύκλο παραδόσεων