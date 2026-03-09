Συγχαρητήρια Πούτιν στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα συνεχίσεις το έργο του πατέρα σου, η Ρωσία ήταν και θα είναι αξιόπιστος εταίρος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ Ιράν Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα συνεχίσεις το έργο του πατέρα σου, η Ρωσία ήταν και θα είναι αξιόπιστος εταίρος του Ιράν

Στο μήνυμά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε εκ νέου την επίθεση κατά του Ιράν ως πράξη ένοπλης επιθετικότητας.

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα συνεχίσεις το έργο του πατέρα σου, η Ρωσία ήταν και θα είναι αξιόπιστος εταίρος του Ιράν
23 ΣΧΟΛΙΑ
Δήλωση με την οποία εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον νέο ανώτατό ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για την εκλογή του έκανε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος επανέλαβε ότι «η Ρωσία ήταν και θα είναι αξιόπιστος εταίρος του Ιράν»

«Αγαπητέ κύριε Χοσεϊνί Χαμενεΐ, παρακαλώ δεχτείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε στη δήλωσή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε, επίσης, την εμπιστοσύνη του ότι ο Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του και θα ενώσει τον λαό του Ιράν ενόψει των δοκιμασιών.

Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε τη συνεχή υποστήριξη και αλληλεγγύη της Μόσχας προς την Τεχεράνη: «Η Ρωσία ήταν και θα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε το Κρεμλίνο

Στο μήνυμά του, τέλος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε εκ νέου την επίθεση κατά του Ιράν ως πράξη ένοπλης επιθετικότητας.
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης