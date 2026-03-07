Τρόμος σε παιδικό δωμάτιο στο Τέξας, κουκέτα κατέρρευσε τη στιγμή που κοιμόντουσαν δύο μικρά παιδιά

Η άμεση αντίδραση της αδερφής που κοιμόταν στο πάνω κρεβάτι - Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένα από τα δύο παιδιά





Στο βίντεο φαίνεται το πάνω κρεβάτι, που στηριζόταν σε μεταλλικές ράβδους, να γέρνει απότομα προς τα κάτω. Οι ράβδοι κατέρρευσαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και παραλίγο να καρφωθούν στο μικρό αγόρι που κοιμόταν στο κάτω κρεβάτι. Η σκηνή εξελίχθηκε τόσο γρήγορα που το περιστατικό κράτησε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.









Τρίτο παιδί κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο Στο ίδιο δωμάτιο βρισκόταν και ένα τρίτο παιδί, το οποίο κοιμόταν σε παιδικό κρεβάτι λίγα μόλις μέτρα μακριά και ξύπνησε από τον δυνατό θόρυβο της κατάρρευσης. Ευτυχώς, κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε.



Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας: πάνω από 82 εκατομμύρια προβολές, περισσότερα από 5 εκατομμύρια likes, περίπου 50.000 σχόλια και πάνω από 243.000 αποθηκεύσεις. Πολλοί χρήστες επαίνεσαν την άμεση αντίδραση της μεγάλης αδελφής.



Ένας σχολιαστής έγραψε: «Τα αντανακλαστικά της μεγάλης αδελφής ενεργοποιήθηκαν αμέσως», συγκεντρώνοντας πάνω από 550.000 likes.



Κάποιοι χρήστες σχολίασαν επίσης με χιούμορ, συγκρίνοντας τη σκηνή με ταινίες καταστροφών ή με τη διάσημη σκηνή από τον «Μάγο του Οζ», όταν το σπίτι της Ντόροθι πέφτει πάνω στη Μάγισσα της Ανατολής.



Η μητέρα ανέλαβε την ευθύνη για τη συναρμολόγηση Η μητέρα των παιδιών, Aurora Price, δημοσίευσε αργότερα ένα δεύτερο βίντεο εξηγώντας ότι όλα τα παιδιά είναι καλά και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συναρμολόγηση της κουκέτας.



Όπως είπε: «Ήμουν περήφανη που κατάφερα να φτιάξω μόνη μου μια κουκέτα. Προφανώς κάτι έκανα λάθος ή ίσως το προϊόν ήταν κακής ποιότητας. Το είχα αγοράσει από το Amazon. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κατέρρεε».



Απάντηση της εταιρείας για πιθανό κατασκευαστικό πρόβλημα: Η μητέρα δημοσίευσε επίσης ένα email που φέρεται να έλαβε από την εταιρεία κατασκευής της κουκέτας. Σύμφωνα με την απάντηση της εταιρείας, το πρόβλημα ίσως προκλήθηκε επειδή ορισμένες σανίδες στήριξης ήταν πιο κοντές από το κανονικό, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν επαρκή στήριξη.



Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη και προσέφερε δύο επιλογές:

αντικατάσταση της κουκέτας δωρεάν

ή πλήρη επιστροφή χρημάτων



Η Price διευκρίνισε επίσης ότι στο βίντεο η γιαγιά των παιδιών ήταν αυτή που μπήκε πρώτη στο δωμάτιο και διαχειρίστηκε την κατάσταση με ψυχραιμία. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αν είχε δει πρώτη το περιστατικό, πιθανότατα θα πανικοβαλλόταν. Η μητέρα περιέγραψε την κόρη της ως ένα «πολύ γλυκό παιδί» και τόνισε ότι το πάνω κρεβάτι της κουκέτας δεν χρησιμοποιείται πλέον.



«Στο τέλος της ημέρας, τα παιδιά μου είναι καλά και αυτό είναι το μόνο που έχει πραγματικά σημασία», είπε.