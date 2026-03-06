Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
ΚΟΣΜΟΣ
Νίκος Χριστοδουλίδης Κύπρος Τουρκία Λευκωσία Ευρωπαϊκή Ένωση

Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας

Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία

Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
Μανώλης Καλατζής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Λευκωσία επιχειρεί να κρατήσει σταθερό το μήνυμα προς την κοινωνία σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ζητεί ψυχραιμία, συμμόρφωση με τις οδηγίες της κυβέρνησης και διαρκή επαγρύπνηση.

Με έμφαση στη νηφαλιότητα και στην αποφυγή πανικού, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε εκ νέου μήνυμα προς τους πολίτες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε επιθετικές ή πολεμικές επιχειρήσεις, παρά το φορτισμένο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις σε συνεργασία με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλα κράτη της περιοχής, σημειώνοντας ότι ολόκληρη η κρατική μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ευρωπαϊκή στήριξη και τουρκικές αντιδράσεις

Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν επαφές και με άλλους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη συνδρομή που δέχεται η Κύπρος, ο κ. Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε αδιάφορος, λέγοντας πως αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικά η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Ξεκαθάρισε πως η Λευκωσία δεν προτίθεται να μετρά την άμυνά της με βάση την τουρκική ενόχληση.

Το μήνυμα προς τους πολίτες

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέλεξε να σταθεί κυρίως στην ανάγκη για ψυχραιμία, καλώντας τον κυπριακό λαό να τηρεί πιστά τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, τόσο ως προς την ενημέρωση για τις εξελίξεις όσο και ως προς τα μέτρα αυτοπροστασίας που ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιηθούν.

Όπως είπε, η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες οδηγίες, ενώ υπογράμμισε πως οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι προβλέπεται σε τέτοιες περιστάσεις και να παραμένουν σε εγρήγορση χωρίς υπερβολές. Αναγνώρισε πάντως ότι η ανησυχία της κοινωνίας είναι απολύτως δικαιολογημένη, επιχειρώντας ταυτόχρονα να καθησυχάσει ότι η Κύπρος δεν εισέρχεται σε στρατιωτική εμπλοκή.

Το πρόβλημα με τα SMS έκτακτης ανάγκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές του Κύπριου Προέδρου στο ζήτημα των τηλεφωνικών μηνυμάτων και της ετοιμότητας του συστήματος ειδοποίησης, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

Κλείσιμο
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι το μήνυμα που εστάλη προχθές ήταν δοκιμαστικό και πρόσθεσε πως ο Υπουργός Εσωτερικών και ο υφυπουργός Καινοτομίας εργάζονται με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τα οποία, όπως ανέφερε, αφορούσαν κυρίως μία εταιρεία.

Προανήγγειλε μάλιστα νέες ανακοινώσεις εντός της ημέρας, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, σε μια προσπάθεια να δοθεί η εικόνα ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τα κενά που αποκαλύφθηκαν υπό την πίεση των γεγονότων. Οι κυβερνήσεις συνήθως θυμούνται τα συστήματα προειδοποίησης όταν ο κόσμος έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα στον ουρανό. Κακή συνήθεια, αλλά καθόλου σπάνια.

Η συνάντηση με την επικεφαλής της MI6

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με την επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Πρόεδρος περιορίστηκε σε μια απολύτως φειδωλή τοποθέτηση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να λεχθεί δημόσια και ότι επρόκειτο για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η λακωνική αυτή απάντηση, αν και αναμενόμενη λόγω της φύσης της συνάντησης, επιβεβαιώνει ότι το παρασκήνιο ασφαλείας και πληροφοριών κινείται παράλληλα με το δημόσιο πολιτικό μήνυμα περί ψυχραιμίας.

Ανοικτός ο χρονικός ορίζοντας της κρίσης

Στο ερώτημα πόσο μπορεί να διαρκέσει η κρίση, ο Πρόεδρος της Κύπρου παραδέχθηκε ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η ένταση να παραταθεί πέραν του ενός μηνός. Τόνισε πάντως ότι για όσο διάστημα χρειαστεί, το κράτος θα παραμείνει σε πλήρη εγρήγορση.

Η παραδοχή αυτή έχει τη δική της βαρύτητα, διότι δείχνει ότι στη Λευκωσία δεν αντιμετωπίζουν την παρούσα κατάσταση ως ένα σύντομο επεισόδιο λίγων ημερών, αλλά ως κρίση με άγνωστο βάθος και διάρκεια.

Βρετανικές βάσεις και η επόμενη μέρα

Αναφερόμενος στις ταξιδιωτικές οδηγίες της Βρετανίας, ο Κύπριος Πρόεδρος τις χαρακτήρισε αναμενόμενες, επιμένοντας όμως ότι η Λευκωσία οφείλει να μεταφέρει προς τα έξω την πραγματική εικόνα της κατάστασης στην Κύπρο. Υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής τα περιστατικά αφορούσαν τις Βρετανικές Βάσεις και όχι την Κυπριακή Δημοκρατία συνολικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του στο ερώτημα αν, μετά το τέλος της κρίσης, η Λευκωσία θα ανοίξει το θέμα των βρετανικών βάσεων. Ο Ν. Χριστοδουλίδης δεν θέλησε να δεσμευτεί, αλλά άφησε σαφές παράθυρο λέγοντας πως «τίποτα δεν αποκλείω».

Η φράση αυτή ίσως αποδειχθεί πολιτικά πιο σημαντική από ό,τι φαίνεται σήμερα, γιατί όταν περάσει η άμεση απειλή, θα μείνει το ερώτημα που ήδη αιωρείται στην κοινή γνώμη για το αν η Κύπρος πληρώνει γεωπολιτικό κόστος για εξελίξεις που δεν ελέγχει και κάποια στιγμή θα χρειαστεί και σοβαρή συζήτηση για το πλαίσιο μέσα στο οποίο το πληρώνει.
Μανώλης Καλατζής
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης