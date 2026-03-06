Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας

Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία

Λευκωσία επιχειρεί να κρατήσει σταθερό το μήνυμα προς την κοινωνία σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας, με τον Πρόεδρο τηςνα ζητεί ψυχραιμία, συμμόρφωση με τις οδηγίες της κυβέρνησης και διαρκή επαγρύπνηση.Με έμφαση στη νηφαλιότητα και στην αποφυγή πανικού, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε εκ νέου μήνυμα προς τους πολίτες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε, παρά το φορτισμένο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή.Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις σε συνεργασία με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση , αλλά και με άλλα κράτη της περιοχής, σημειώνοντας ότι ολόκληρη η κρατική μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας την, τη, τηνκαι την, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν επαφές και με άλλους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη συνδρομή που δέχεται η Κύπρος , ο κ. Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε αδιάφορος, λέγοντας πως αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικά η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Ξεκαθάρισε πως η Λευκωσία δεν προτίθεται να μετρά την άμυνά της με βάση την τουρκική ενόχληση.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέλεξε να σταθεί κυρίως στην ανάγκη για ψυχραιμία, καλώντας τον κυπριακό λαό να τηρεί πιστά τις, τόσο ως προς την ενημέρωση για τις εξελίξεις όσο και ως προς τα μέτρα αυτοπροστασίας που ενδεχομένως να χρειαστεί ναΌπως είπε, η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες οδηγίες, ενώ υπογράμμισε πως οιπρέπει να γνωρίζουν τι προβλέπεται σεκαι να παραμένουν σε εγρήγορση χωρίς υπερβολές. Αναγνώρισε πάντως ότι η ανησυχία της κοινωνίας είναι, επιχειρώντας ταυτόχρονα να καθησυχάσει ότι η Κύπρος δεν εισέρχεται σεΙδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές του Κύπριου Προέδρου στο ζήτημα τωνκαι της ετοιμότητας του συστήματος ειδοποίησης, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι τοπου εστάλη προχθές ήταν δοκιμαστικό και πρόσθεσε πως ο Υπουργός Εσωτερικών και ο υφυπουργός Καινοτομίας εργάζονται με τουςώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τα οποία, όπως ανέφερε, αφορούσαν κυρίως μία εταιρεία.Προανήγγειλε μάλιστα νέες ανακοινώσεις εντός της ημέρας, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, σε μια προσπάθεια να δοθεί η εικόνα ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τα κενά που αποκαλύφθηκαν υπό την πίεση των γεγονότων. Οι κυβερνήσεις συνήθως θυμούνται ταόταν ο κόσμος έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα στον ουρανό. Κακή συνήθεια, αλλά καθόλου σπάνια.Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με την επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Πρόεδρος περιορίστηκε σε μια απολύτως, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να λεχθεί δημόσια και ότι επρόκειτο για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή.Η λακωνική αυτή απάντηση, αν και αναμενόμενη λόγω της φύσης της συνάντησης, επιβεβαιώνει ότι το παρασκήνιο ασφαλείας και πληροφοριών κινείται παράλληλα με το δημόσιο πολιτικό μήνυμα περί ψυχραιμίας.

Ανοικτός ο χρονικός ορίζοντας της κρίσης Στο ερώτημα πόσο μπορεί να διαρκέσει η κρίση, ο Πρόεδρος της Κύπρου παραδέχθηκε ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η ένταση να παραταθεί πέραν του ενός μηνός. Τόνισε πάντως ότι για όσο διάστημα χρειαστεί, το κράτος θα παραμείνει σε πλήρη εγρήγορση.



Η παραδοχή αυτή έχει τη δική της βαρύτητα, διότι δείχνει ότι στη Λευκωσία δεν αντιμετωπίζουν την παρούσα κατάσταση ως ένα σύντομο επεισόδιο λίγων ημερών, αλλά ως κρίση με άγνωστο βάθος και διάρκεια.



Βρετανικές βάσεις και η επόμενη μέρα Αναφερόμενος στις ταξιδιωτικές οδηγίες της Βρετανίας, ο Κύπριος Πρόεδρος τις χαρακτήρισε αναμενόμενες, επιμένοντας όμως ότι η Λευκωσία οφείλει να μεταφέρει προς τα έξω την πραγματική εικόνα της κατάστασης στην Κύπρο. Υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής τα περιστατικά αφορούσαν τις Βρετανικές Βάσεις και όχι την Κυπριακή Δημοκρατία συνολικά.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του στο ερώτημα αν, μετά το τέλος της κρίσης, η Λευκωσία θα ανοίξει το θέμα των βρετανικών βάσεων. Ο Ν. Χριστοδουλίδης δεν θέλησε να δεσμευτεί, αλλά άφησε σαφές παράθυρο λέγοντας πως «τίποτα δεν αποκλείω».



Η φράση αυτή ίσως αποδειχθεί πολιτικά πιο σημαντική από ό,τι φαίνεται σήμερα, γιατί όταν περάσει η άμεση απειλή, θα μείνει το ερώτημα που ήδη αιωρείται στην κοινή γνώμη για το αν η Κύπρος πληρώνει γεωπολιτικό κόστος για εξελίξεις που δεν ελέγχει και κάποια στιγμή θα χρειαστεί και σοβαρή συζήτηση για το πλαίσιο μέσα στο οποίο το πληρώνει.