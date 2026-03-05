Ρούτε: Το Ιράν ήταν «κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη
Ρούτε: Το Ιράν ήταν «κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη
Δήλωσε ότι το περιστατικό της αναχαίτισης βαλλιστικού πυραύλου πάνω από τον ενάεριο χώρο της Τουρκίας ήταν σοβαρό, αλλά διευκρίνισε ότι δεν συζητείται η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 της Συμμαχίας
Ο Μάρκ Ρούτε, επικεφαλής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι το περιστατικό της αναχαίτισης βαλλιστικού πυραύλου πάνω από τον ενάεριο χώρο της Τουρκίας ήταν σοβαρό, αλλά διευκρίνισε ότι δεν συζητείται η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 της Συμμαχίας.
Ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν μιλάει για το Άρθρο 5», το οποίο υποχρεώνει τα μέλη της Συμμαχίας να θεωρούν οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους ως επίθεση εναντίον όλων των μελών και να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες για να βοηθήσουν το κράτος που δέχεται την επίθεση.
Παράλληλα, υποστήριξε πως το ΝΑΤΟ παρέχει πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ στο να στοχεύσουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τονίζοντας πως η χώρα βρίσκεται «κοντά στο να αποτελέσει απειλή και για την Ευρώπη».
Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται την κατηγορία ότι εκτόξευσε τον πύραυλο προς την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως ανυπόστατες.
