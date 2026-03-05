Ρούτε: Το Ιράν ήταν «κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
Μάρκ Ρούτε NATO Ιράν Επίθεση στο Ιράν

Ρούτε: Το Ιράν ήταν «κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη

Δήλωσε ότι το περιστατικό της αναχαίτισης βαλλιστικού πυραύλου πάνω από τον ενάεριο χώρο της Τουρκίας ήταν σοβαρό, αλλά διευκρίνισε ότι δεν συζητείται η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 της Συμμαχίας

Ρούτε: Το Ιράν ήταν «κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μάρκ Ρούτε, επικεφαλής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι το περιστατικό της αναχαίτισης βαλλιστικού πυραύλου πάνω από τον ενάεριο χώρο της Τουρκίας ήταν σοβαρό, αλλά διευκρίνισε ότι δεν συζητείται η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 της Συμμαχίας.

Ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν μιλάει για το Άρθρο 5», το οποίο υποχρεώνει τα μέλη της Συμμαχίας να θεωρούν οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους ως επίθεση εναντίον όλων των μελών και να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες για να βοηθήσουν το κράτος που δέχεται την επίθεση.

Παράλληλα, υποστήριξε πως το ΝΑΤΟ παρέχει πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ στο να στοχεύσουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τονίζοντας πως η χώρα βρίσκεται «κοντά στο να αποτελέσει απειλή και για την Ευρώπη».

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται την κατηγορία ότι εκτόξευσε τον πύραυλο προς την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως ανυπόστατες.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης