ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Ναΐμ Κάσεμ Χεζμπολάχ Ισραήλ

Ο Κάσεμ χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή» για την Χεζμπολάχ

Δεν θα παραδοθούμε, η υπομονή έχει και όρια, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ
Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ διαμήνυσε απόψε ότι η οργάνωσή του δεν πρόκειται να παραδοθεί, όσες θυσίες και αν χρειαστεί να κάνει.

«Η υπομονή έχει και όρια» είπε ο Κάσεμ, στην πρώτη ομιλία του μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ. «Η Χεζμπολάχ και η ισλαμική αντίστασή της απαντούν στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση και αυτό είναι νόμιμο δικαίωμά της (…). Είναι επιλογή μας να τους αντιμετωπίσουμε μέχρι την ύστατη θυσία και δεν θα παραδοθούμε» είπε, σε μια ομιλία που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι της οργάνωσής του.

Ο Κάσεμ χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή» για την οργάνωσή του, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ήταν μια «προμελετημένη επίθεση».

Η Χεζμπολάχ, πρόσθεσε, θέλει να παύσει η ισραηλινοαμερικανική επίθεση και να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις από τον Λίβανο.
