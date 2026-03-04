Κούβα: Στο σκοτάδι τα δύο τρίτα της νήσου, εξαιτίας μιας βλάβης
Κούβα Αβάνα Διακοπή ρεύματος

Η νέα βλάβη στο εθνικό δίκτυο προκλήθηκε από την «απρόσμενη» αποσύνδεση ενός εκ των κεντρικών μονάδων της νήσου

Τα δύο τρίτα της επικράτειας της Κούβας, μεταξύ άλλων η Αβάνα, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, έπειτα από μια νέα βλάβη στο εθνικό δίκτυο που προκλήθηκε από την «απρόσμενη» αποσύνδεση ενός εκ των κεντρικών μονάδων της νήσου, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.

«Μια αποσύνδεση του εθνικού συστήματος σημειώθηκε» στο δυτικό και το κεντρικό τμήμα της νήσου, ανακοίνωσε η κουβανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας (UNE) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η αποσύνδεση οφείλεται σε μια απρόσμενη έξοδο (του δικτύου) από την κεντρική θερμο-ηλεκτρική μονάδα Antonio Guiteras», που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της νήσου, συμπλήρωσε η εταιρεία.
