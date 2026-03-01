Τεχεράνη κατά Τραμπ: Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος «βομβάρδισε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αμπάς Αραγτσί Ντόναλντ Τραμπ

Τεχεράνη κατά Τραμπ: Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος «βομβάρδισε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί

«Όσοι ήθελαν να χαλάσουν τη διπλωματία, πέτυχαν τον στόχο τους» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Τεχεράνη κατά Τραμπ: Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος «βομβάρδισε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί
Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει συνομιλίες με το Ιράν, μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη και την εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τον κατηγορεί ότι, ουσιαστικά «βομβάρδισε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι χθεσινές επιθέσεις κατά του Ιράν έλαβαν χώρα μόλις μία ημέρα μετά τον τελευταίο γύρο έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Γενεύη της Ελβετίας.

«Η συμφωνία ήταν προ των πυλών. Φύγαμε από τη Γενεύη με την κατανόηση ότι θα κλείναμε τη συμφωνία την επόμενη φορά που θα συναντιόμασταν. Όσοι ήθελαν να χαλάσουν τη διπλωματία, πέτυχαν τον στόχο τους» έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

Ήταν ο Τραμπ, είπε, «για άλλη μια φορά, που τελικά διέταξε τη βομβιστική επίθεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη την Παρασκευή, πάντως, το Ιράν -αλλά και τον Ομάν, που είχε ρόλο διαμεσολαβητή- είχε υιοθετήσει έναν αισιόδοξο τόνο, ενώ ο Τραμπ δήλωνε ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με την πρόοδο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης