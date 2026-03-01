Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Τραμπ για Ιράν: Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 ηγέτες νεκροί με μία μόνο επίθεση
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν «προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα»
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της χώρας.
«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έχουν εξαφανιστεί με μία μόνο επίθεση. Και η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.
Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο CNBC, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν «προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».
