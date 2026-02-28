Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Αραγτσί: Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες για να υπερασπιστεί τον λαό του
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε αυτή τη στρατιωτική επιθετικότητα ως κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και σαφές έγκλημα κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η χώρα του «θα χρησιμοποιήσει όλες τις αμυντικές και στρατιωτικές της δυνατότητες για να υπερασπιστεί τον ιρανικό λαό, με βάση το εγγενές δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», και μετέφερε ένα μήνυμα από την Τεχεράνη προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου.
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Αραγτσί πραγματοποίησε τηλεφωνικές κλήσεις προς τους υπουργούς Εξωτερικών της περιοχής μετά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν νωρίτερα το Σάββατο.
Ο Αραγτσί ενημέρωσε τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ιράκ για τις τελευταίες εξελίξεις και χαρακτήρισε αυτή τη στρατιωτική επιθετικότητα ως κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και σαφές έγκλημα κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
Ο Ιρανός υπουργός επισήμανε «την αποφασιστικότητα του Ιράν να συνεχίσει την πολιτική του που βασίζεται στην καλή γειτονία και τη φιλία με όλες τις χώρες της περιοχής, καθώς και στη θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου που απαγορεύει τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας εναντίον άλλης χώρας, και υπενθύμισε σε όλες τις χώρες της περιοχής την ευθύνη τους να αποτρέψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από το να εκμεταλλευτούν τις εγκαταστάσεις και τα εδάφη τους για να εξαπολύσουν πράξεις επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».
Τόνισε ότι «οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, ασκώντας το εγγενές δικαίωμά τους να υπερασπίζονται τη χώρα τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θεωρούν ως νόμιμους στόχους την προέλευση και την πηγή των επιθετικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της σιωνιστικής οντότητας, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αμυντικών επιχειρήσεων του Ιράν».
Ο Αραγτσί εξήγησε ότι «ο πόλεμος που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν στρέφεται μόνο κατά του ιρανικού λαού, αλλά και κατά όλων των χωρών της περιοχής. Ως εκ τούτου, είναι καθήκον όλων των ισλαμικών χωρών και κυβερνήσεων της περιοχής να εκπληρώσουν την ιστορική τους ευθύνη να αντιμετωπίσουν το κακόβουλο σχέδιο της σιωνιστικής οντότητας».
