Η Warner Bros επαναφέρει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την Paramount, αμφιβολίες για το deal με Netflix
Η Warner Bros επαναφέρει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την Paramount, αμφιβολίες για το deal με Netflix
Η Paramount βελτίωσε την προσφορά της στα 31 δολάρια ανά μετοχή και έχει βάλει σε σκέψεις το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery, το οποίο, μέχρι πρότινος, έδειχνε σαφή προτίμηση στην πρόταση της Netflix
Η Warner Bros Discovery (WBD) άνοιξε την Τρίτη ξανά τον δρόμο για την Paramount Skydance, η οποία βελτίωσε την προσφορά εξαγοράς στα 31 δολάρια ανά μετοχή.
Ο έντονος «πόλεμος» προσφορών για το μεγάλο στούντιο που βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες «Batman» και «Harry Potter» έχει κορυφωθεί, με το διοικητικό συμβούλιο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Netflix να χάσει τη θέση του προτιμητέου αγοραστή.
Η Paramount «υποχρέωσε» τη Warner να καθίσει εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, αυξάνοντας την πιθανότητα για μια βελτιωμένη χρηματική πρόταση προς τους μετόχους της. Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε τη ρήτρα αποχώρησης που θα καταβάλει σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάβει ρυθμιστική έγκριση στα 7 δισ. δολάρια, από 5,8 δισ. προηγουμένως. Παράλληλα, συμφώνησε να καταβάλλει στους μετόχους της Warner 25 σεντς ανά μετοχή ανά τρίμηνο, για κάθε τρίμηνο πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου κατά το οποίο δεν θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Η εταιρεία δεσμεύθηκε επίσης να συνεισφέρει περισσότερα ίδια κεφάλαια, σε περίπτωση που οι τράπεζες εκφράσουν ανησυχίες για την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή κατά την ολοκλήρωσή της.
Το διοικητικό συμβούλιο της Warner ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη κρίνει εάν η αναθεωρημένη πρόταση της Paramount υπερτερεί της συμφωνίας συγχώνευσης με τη Netflix, ωστόσο οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν. Σε περίπτωση που προκύψει ανώτερη προσφορά, η Netflix θα έχει τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να αναθεωρήσει τη δική της πρόταση. Η Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει.
Σε ανακοίνωσή της, η Paramount ανέφερε ότι «χαιρετίζει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της WBD και προσβλέπει στη συνέχιση εποικοδομητικών συζητήσεων, ώστε να αποφέρει τα οφέλη της πρότασής της στους μετόχους της WBD, στη δημιουργική κοινότητα και στους καταναλωτές».
Η μάχη για τη Warner Bros περιπλέκεται από το γεγονός ότι Netflix και Paramount διεκδικούν διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία. Η προσφορά της Paramount, στα 31 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, αφορά το σύνολο της εταιρείας. Η Netflix έχει προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ή συνολικά 82,7 δισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους, για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, τη βιβλιοθήκη περιεχομένου και την υπηρεσία streaming HBO Max. Η Warner Bros σχεδιάζει να αποσχίσει τον τηλεοπτικό της τομέα σε ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία με την επωνυμία Discovery Global.
Η αξία της πρότασης της Netflix εξαρτάται εν μέρει από το επίπεδο χρέους και την αποτίμηση της Discovery Global μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner εκτιμά ότι η Discovery Global θα μπορούσε να αποτιμηθεί μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, ενδεχομένως αυξάνοντας τη συνολική απόδοση για τους μετόχους πάνω από την προηγούμενη προσφορά των 30 δολαρίων της Paramount.
Ο έντονος «πόλεμος» προσφορών για το μεγάλο στούντιο που βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες «Batman» και «Harry Potter» έχει κορυφωθεί, με το διοικητικό συμβούλιο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Netflix να χάσει τη θέση του προτιμητέου αγοραστή.
Η Paramount «υποχρέωσε» τη Warner να καθίσει εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, αυξάνοντας την πιθανότητα για μια βελτιωμένη χρηματική πρόταση προς τους μετόχους της. Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε τη ρήτρα αποχώρησης που θα καταβάλει σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάβει ρυθμιστική έγκριση στα 7 δισ. δολάρια, από 5,8 δισ. προηγουμένως. Παράλληλα, συμφώνησε να καταβάλλει στους μετόχους της Warner 25 σεντς ανά μετοχή ανά τρίμηνο, για κάθε τρίμηνο πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου κατά το οποίο δεν θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Η εταιρεία δεσμεύθηκε επίσης να συνεισφέρει περισσότερα ίδια κεφάλαια, σε περίπτωση που οι τράπεζες εκφράσουν ανησυχίες για την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή κατά την ολοκλήρωσή της.
Το διοικητικό συμβούλιο της Warner ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη κρίνει εάν η αναθεωρημένη πρόταση της Paramount υπερτερεί της συμφωνίας συγχώνευσης με τη Netflix, ωστόσο οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν. Σε περίπτωση που προκύψει ανώτερη προσφορά, η Netflix θα έχει τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να αναθεωρήσει τη δική της πρόταση. Η Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει.
Σε ανακοίνωσή της, η Paramount ανέφερε ότι «χαιρετίζει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της WBD και προσβλέπει στη συνέχιση εποικοδομητικών συζητήσεων, ώστε να αποφέρει τα οφέλη της πρότασής της στους μετόχους της WBD, στη δημιουργική κοινότητα και στους καταναλωτές».
Η μάχη για τη Warner Bros περιπλέκεται από το γεγονός ότι Netflix και Paramount διεκδικούν διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία. Η προσφορά της Paramount, στα 31 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, αφορά το σύνολο της εταιρείας. Η Netflix έχει προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ή συνολικά 82,7 δισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους, για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, τη βιβλιοθήκη περιεχομένου και την υπηρεσία streaming HBO Max. Η Warner Bros σχεδιάζει να αποσχίσει τον τηλεοπτικό της τομέα σε ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία με την επωνυμία Discovery Global.
Η αξία της πρότασης της Netflix εξαρτάται εν μέρει από το επίπεδο χρέους και την αποτίμηση της Discovery Global μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner εκτιμά ότι η Discovery Global θα μπορούσε να αποτιμηθεί μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, ενδεχομένως αυξάνοντας τη συνολική απόδοση για τους μετόχους πάνω από την προηγούμενη προσφορά των 30 δολαρίων της Paramount.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα