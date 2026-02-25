Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο αγροτικός τομέας της Ουρουγουάης λόγω λειψυδρίας
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο αγροτικός τομέας της Ουρουγουάης λόγω λειψυδρίας
Η απόφαση αφορά 30 εκατ. στρέμματα στον νότο της χώρας, περιλαμβάνει το Μοντεβιδέο και δίνει τη δυνατότητα στήριξης σε έως 2.000 μικρούς παραγωγούς
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν οι αρχές της Ουρουγουάης τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα σε νότιες περιοχές της χώρας, εξαιτίας της λειψυδρίας που οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων, μέτρο που θα επιτρέψει την παροχή δημόσιας βοήθειας σε περίπου 1.800 έως 2.000 μικρούς παραγωγούς.
Η απόφαση ελήφθη από το υπουργείο Γεωργίας και έχει ισχύ 90 ημερών, καλύπτοντας την κτηνοτροφία, την παραγωγή γαλακτοκομικών και τις καλλιέργειες, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας.
Στην πληγείσα ζώνη περιλαμβάνεται και η πρωτεύουσα Μοντεβιδέο με την ευρύτερη περιφέρειά της. Οι εκτάσεις που επηρεάζονται ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια στρέμματα, όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουστάβο Γαριβότο, επικεφαλής της διεύθυνσης φυσικών πόρων του υπουργείου.
Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την εφαρμογή μέτρων όπως η αναβολή πληρωμών φορολογικών οφειλών και άλλες μορφές στήριξης.
Η Ουρουγουάη είχε βιώσει έντονη ξηρασία την περίοδο 2020–2023, η οποία χαρακτηρίστηκε η χειρότερη των τελευταίων άνω των 70 ετών.
Το 2025, το βόειο κρέας αποτέλεσε το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας, ακολουθούμενο από τον χαρτοπολτό, τη σόγια και τα γαλακτοκομικά.
Η απόφαση ελήφθη από το υπουργείο Γεωργίας και έχει ισχύ 90 ημερών, καλύπτοντας την κτηνοτροφία, την παραγωγή γαλακτοκομικών και τις καλλιέργειες, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας.
Στην πληγείσα ζώνη περιλαμβάνεται και η πρωτεύουσα Μοντεβιδέο με την ευρύτερη περιφέρειά της. Οι εκτάσεις που επηρεάζονται ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια στρέμματα, όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουστάβο Γαριβότο, επικεφαλής της διεύθυνσης φυσικών πόρων του υπουργείου.
Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την εφαρμογή μέτρων όπως η αναβολή πληρωμών φορολογικών οφειλών και άλλες μορφές στήριξης.
Η Ουρουγουάη είχε βιώσει έντονη ξηρασία την περίοδο 2020–2023, η οποία χαρακτηρίστηκε η χειρότερη των τελευταίων άνω των 70 ετών.
Το 2025, το βόειο κρέας αποτέλεσε το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας, ακολουθούμενο από τον χαρτοπολτό, τη σόγια και τα γαλακτοκομικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα