Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ παρείχαν ασφάλεια σε πάρτι του Επστάιν με παρόντα τον Άντριου το 2010
Η εφημερίδα The Sunday Times επικαλείται email που περιλαμβάνονται στους φακέλους της υπόθεσης Επστάιν και καταγράφουν τις διευθετήσεις για την παραμονή του πρώην πρίγκιπα Αντριου στο σπίτι του χρηματιστή το 2010 μαζί με δύο αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου
Αστυνομικοί που είχαν τεθεί από την Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Αντριου Μάουνμπατεν-Ουίνδσορ έλαβαν εντολή να παράσχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε δείπνο του Τζέφρι Επστάιν στην κατοικία του στην Νέα Υόρκη το 2010, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
Η εφημερίδα The Sunday Times, που δημοσίευσε πρώτη το ρεπορτάζ, επικαλείται email που περιλαμβάνονται στους φακέλους της υπόθεσης Επστάιν και καταγράφουν τις διευθετήσεις για την παραμονή του πρώην πρίγκιπα Αντριου στο σπίτι του χρηματιστή και σεξουαλικού εγκληματία το 2010 μαζί με δύο αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.
Σε email που στάλθηκε το βράδυ της παραμονής της εκδήλωσης με θέμα «ασφάλεια για το πάρτι», μέλος του προσωπικού ενημέρωνε τον Επστάιν ότι στους δύο αστυνομικούς είχαν δοθεί «οδηγίες για την πόρτα».
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι έρχεται σε επαφή με αστυνομικούς που έχουν εργασθεί κατά το παρελθόν για τον Αντριου Μάουνμπατεν-Ουίνδσορ ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες για σεξουαλικά αδικήματα σχετιζόμενα με τον Επστάιν να εμφανισθεί για να καταθέσει.
Η αστυνομία έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει εντοπίσει επιλήψιμη πράξη από τους άνδρες προστασίας μέχρι στιγμής.
Σε αίτημα για σχολιασμό των σημερινών δημοσιευμάτων, η Σκότλαντ Γιαρντ απάντησε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω σχόλιο.
