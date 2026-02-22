Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ παρείχαν ασφάλεια σε πάρτι του Επστάιν με παρόντα τον Άντριου το 2010

Η εφημερίδα The Sunday Times επικαλείται email που περιλαμβάνονται στους φακέλους της υπόθεσης Επστάιν και καταγράφουν τις διευθετήσεις για την παραμονή του πρώην πρίγκιπα Αντριου στο σπίτι του χρηματιστή το 2010 μαζί με δύο αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου