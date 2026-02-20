Η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται με την Ινδία την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Πετρέλαιο Βενεζουέλα ΗΠΑ

Η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται με την Ινδία την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα

Το Νέο Δελχί, προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή του από το ρωσικό πετρέλαιο και η Ουάσιγκτον το παροτρύνει να στραφεί στο Καράκας

Η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται με την Ινδία την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες «διαπραγματεύονται ενεργά» με την Ινδία, η οποία προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο, ώστε να αγοράσει αργό από τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός απεσταλμένος Σέρχιο Γκορ.

Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ «συζητά» με εκείνο της Ινδίας «και επομένως ελπίζουμε να έχουμε σύντομα νέες ειδήσεις για το θέμα αυτό», είπε, στο περιθώριο της συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

«Είδαμε ότι η Ινδία διαφοροποιεί τις πηγές ανεφοδιασμού της, έχει δεσμευτεί», πρόσθεσε.

Η Ινδία αγοράζει μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και η Ουάσιγκτον φοβάται ότι οι αγορές αυτές χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Τα ινδικά διυλιστήρια άρχισαν να μειώνουν τις αγορές αυτές, μετά την προκαταρκτική εμπορική συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Βενεζουέλα ήταν ένας από τους βασικούς παρόχους πετρελαίου στην Ινδία μέχρι τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ. Μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, η Ουάσινγκτον πιέζει το Καράκας να ανοίξει τις πετρελαιοπηγές του στον ιδιωτικό τομέα.


Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης