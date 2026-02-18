Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Κόκκινος συναγερμός στη Ρουμανία: Δρόμοι κλειστοί και αεροπλάνα καθηλωμένα λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων
Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε 205 τοποθεσίες σε 10 νομούς, επηρεάζοντας συνολικά πάνω από 166.000 νοικοκυριά
«Πρόκειται για σοβαρό καιρικό φαινόμενο. Είναι ίσως το πιο σφοδρό επεισόδιο του χειμώνα αυτού», δήλωσε η Φλορινέλα Γκεοργκέσκου, η διευθύντρια προβλέψεων της ρουμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας στο δίκτυο Digi24.
Bucharest this morning pic.twitter.com/br1Rj16rRY— Irina Ursu (@irinaursu) February 18, 2026
Due to heavy snow last night, expect delays & cancellations at Bucharest OTP airport today, February 18. So far:— Aeronews (@AeronewsGlobal) February 18, 2026
Dan Air 508 Dublin - Bucharest will land in Craiova
Qatar Airways 219 from Doha will land in Athens
TK has cancelled flights 1043/1044 IST-OTP-IST@flightradar24 pic.twitter.com/ccmAYpj7ZO
Στις 11:00 ώρα Ελλάδος κανένα αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου όπου στρώμα χιονιού τριάντα εκατοστών κάλυπτε τους δρόμους, ενώ οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν, πέντε εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια και δύο διάδρομοι έκλεισαν στο διεθνές αεροδρόμιο Ανρί Κόαντα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
Στο Βουκουρέστι έχει διαταραχθεί η κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα τρένα που έφταναν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό είχαν πάνω από έξι ώρες καθυστέρηση, σύμφωνα με το AFP. Τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών έχουν κλείσει σε νομούς, ανακοίνωσε παράλληλα το Κέντρο Πληροφόρησης για την Κυκλοφορία της ρουμανικής Αστυνομίας.
A bit of snow today here in Bucharest 👀🤣 pic.twitter.com/xJH5DSosxC— Michael Chiles 🌍 (@m_chiles) February 18, 2026
Στη ρουμανική πρωτεύουσα, τα σωστικά συνεργεία επενέβησαν για να απομακρύνουν ιδίως 241 δέντρα και 18 στύλους ηλεκτρικού ρεύματος που έπεσαν υπό το βάρος του χιονιού, όπως και οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ρουμανίας εξέδωσε την προειδοποίηση, ενώ το Τμήμα Έκτακτων Καταστάσεων ενεργοποίησε μήνυμα RO-ALERT, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Εθνικά, τα φαινόμενα επηρέασαν 67 περιοχές σε 21 νομούς και το Βουκουρέστι.
We were right yesterday when we announced at least 40 - 45 cm of snow ❄️— RoDiploTravel (@Travel_2Romania) February 18, 2026
The heaviest snowfall of 2025-2026 winter blankets Bucharest 😍
In February 2025 we had 57 cm so this is not unusual. Very normal.
Photos ©️: Dragoș Asaftei pic.twitter.com/TOpvDYmD33
Χιόνι άνω του ενός μέτρου στα ορεινά
Στις 08:00 το πρωί σήμερα, το στρώμα χιονιού στα ορεινά ξεπερνούσε το ένα μέτρο. Στο Bâlea Lac καταγράφηκαν 162 εκατοστά, ενώ στα όρη Semenic άνω των 140 εκατοστών. Στη Sinaia μετρήθηκαν 64 εκ., στο Predeal σχεδόν 40 εκ. και στο Brașov περίπου 35 εκ. Στο νότιο τμήμα της χώρας, τα ύψη κυμάνθηκαν μεταξύ 18 και 30 εκ., ενώ και η Μολδαβία κατέγραψε μέτριες χιονοπτώσεις.
Omg it disaster in Bucharest to get to work the snow it’s in some places 50 cm🥶😨 pic.twitter.com/ZG2d5oKFls— delenarules (@delenaeternity1) February 18, 2026
A bit of snow today here in Bucharest 👀🤣 pic.twitter.com/xJH5DSosxC— Michael Chiles 🌍 (@m_chiles) February 18, 2026
Bucharest has been shut down by snow pic.twitter.com/x7kdcOUAat— Chopped 'Venom' Unc (@Brophyst) February 18, 2026
