Κόκκινος συναγερμός στη Ρουμανία: Δρόμοι κλειστοί και αεροπλάνα καθηλωμένα λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε 205 τοποθεσίες σε 10 νομούς, επηρεάζοντας συνολικά πάνω από 166.000 νοικοκυριά

εναέρια κυκλοφορία στη Ρουμανία, ενώ πολλά τμήματα δρόμων έχουν κλείσει, όπως και σχολεία, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων συνοδευόμενων από έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.



«Πρόκειται για σοβαρό καιρικό φαινόμενο. Είναι ίσως το πιο σφοδρό επεισόδιο του χειμώνα αυτού», δήλωσε η Φλορινέλα Γκεοργκέσκου, η διευθύντρια προβλέψεων της ρουμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας στο δίκτυο Digi24.



Στις 11:00 ώρα Ελλάδος κανένα αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου όπου στρώμα χιονιού τριάντα εκατοστών κάλυπτε τους δρόμους, ενώ οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν, πέντε εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια και δύο διάδρομοι έκλεισαν στο διεθνές αεροδρόμιο Ανρί Κόαντα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.



Στο Βουκουρέστι έχει διαταραχθεί η κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα τρένα που έφταναν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό είχαν πάνω από έξι ώρες καθυστέρηση, σύμφωνα με το AFP. Τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών έχουν κλείσει σε νομούς, ανακοίνωσε παράλληλα το Κέντρο Πληροφόρησης για την Κυκλοφορία της ρουμανικής Αστυνομίας.



Στη ρουμανική πρωτεύουσα, τα σωστικά συνεργεία επενέβησαν για να απομακρύνουν ιδίως 241 δέντρα και 18 στύλους ηλεκτρικού ρεύματος που έπεσαν υπό το βάρος του χιονιού, όπως και οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ρουμανίας εξέδωσε την προειδοποίηση, ενώ το Τμήμα Έκτακτων Καταστάσεων ενεργοποίησε μήνυμα RO-ALERT, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Εθνικά, τα φαινόμενα επηρέασαν 67 περιοχές σε 21 νομούς και το Βουκουρέστι.





Χιόνι άνω του ενός μέτρου στα ορεινά

Στις 08:00 το πρωί σήμερα, το στρώμα χιονιού στα ορεινά ξεπερνούσε το ένα μέτρο. Στο Bâlea Lac καταγράφηκαν 162 εκατοστά, ενώ στα όρη Semenic άνω των 140 εκατοστών. Στη Sinaia μετρήθηκαν 64 εκ., στο Predeal σχεδόν 40 εκ. και στο Brașov περίπου 35 εκ. Στο νότιο τμήμα της χώρας, τα ύψη κυμάνθηκαν μεταξύ 18 και 30 εκ., ενώ και η Μολδαβία κατέγραψε μέτριες χιονοπτώσεις.





