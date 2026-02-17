Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Ινδονησία, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την οροφή του κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε στους ορόφους - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη (17/2) στο εμπορικό κέντρο Ciputra Cibubur στο Μπεκάσι της Ινδονησίας, υποχρεώνοντας εκατοντάδες άτομα να εκκενώσουν το κτίριο.
Όπως αναφέρει το news.az, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 1:40 μ.μ. (τοπική ώρα) από την οροφή του κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε στους ορόφους.
Όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, επικράτησε πανικός μέσα στο εμπορικό κέντρο με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο.
Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να επιθεωρούν το κτίριο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν, ενώ το κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες.
A few minutes ago: A major fire broke out at Mall Ciputra Cibubur, Jakarta, Indonesia. pic.twitter.com/kV76Zgv7sI— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 17, 2026
Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μην επιτρέψουν την επέκτασή της στους κάτω ορόφους ή σε κοντινές εμπορικές περιοχές.
A fire broke out at Ciputra Cibubur Mall in Bekasi, West Java, Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/ZeRpkDCU51— Disaster News (@Top_Disaster) February 17, 2026
