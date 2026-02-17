Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Ινδονησία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία Εμπορικό κέντρο Φωτιά

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Ινδονησία, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την οροφή  του κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε στους ορόφους - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Ινδονησία, δείτε βίντεο
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη (17/2) στο εμπορικό κέντρο Ciputra Cibubur στο Μπεκάσι της Ινδονησίας, υποχρεώνοντας εκατοντάδες άτομα να εκκενώσουν το κτίριο.

Όπως αναφέρει το news.az, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 1:40 μ.μ. (τοπική ώρα) από την οροφή του κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε στους ορόφους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν, ενώ το κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, επικράτησε πανικός μέσα στο εμπορικό κέντρο με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο. 

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μην επιτρέψουν την επέκτασή της στους κάτω ορόφους ή σε κοντινές εμπορικές περιοχές.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να επιθεωρούν το κτίριο.

