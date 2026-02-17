Γραμματέας σχολείου στις ΗΠΑ έκανε σεξ με δύο μαθητές, την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της όταν την έκανε τσακωτή
ΚΟΣΜΟΣ
Σχολείο ΗΠΑ Ιντιάνα Μαθητές Σύζυγος Σεξ

Γραμματέας σχολείου στις ΗΠΑ έκανε σεξ με δύο μαθητές, την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της όταν την έκανε τσακωτή

Η παντρεμένη γραμματέας με τον έναν εκ των μαθητών έκανε σεξ τουλάχιστον πέντε φορές πριν συλληφθεί

Γραμματέας σχολείου στις ΗΠΑ έκανε σεξ με δύο μαθητές, την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της όταν την έκανε τσακωτή
8 ΣΧΟΛΙΑ
Για αποπλάνηση ανηλίκων κατηγορείται η γραμματέας γυμνασίου στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, Αλίσια Χιούζ, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε σεξουαλικές επαφές με δύο μαθητές.

Όλα αποκαλύφθηκαν, μάλιστα, μετά από τηλεφώνημα στην αστυνομία για βιαιοπραγία από τον σύζυγό της το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο σύζυγός της Χιούζ που εργαζόταν στο Randolph Eastern School Corporation, την έπιασε με τον έναν εκ των δύο μαθητών - ηλικίας 18 ετών - και στη συνέχεια την ξυλοκόπησε

Η έρευνα που ακολούθησε, δε, αποκάλυψε ότι η Χιούζ είχε επίσης σεξουαλική σχέση με έναν άλλο μαθητή, 17 ετών, με τον οποίο έκανε σεξ τουλάχιστον πέντε φορές.

Γραμματέας σχολείου στις ΗΠΑ έκανε σεξ με δύο μαθητές, την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της όταν την έκανε τσακωτή
Η φωτογραφία της Αλίσια Χιούζ μετά τη σύλληψή της


Η γραμματέας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πέντε αδικήματα αποπλάνησης ανηλίκου σε σχέση με τη σεξουαλική της σχέση με τον ανήλικο ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα αν ο σύζυγός της θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φερόμενη βιαιοπραγία.

Ο επιθεωρητής Νιλ Άνταμς δήλωσε ότι η Χιούζ «έχει απομακρυνθεί από όλα τα καθήκοντά της με τους μαθητές εν αναμονή της έκβασης της νομικής διαδικασίας».

Κλείσιμο
Μετά τη σύλληψή της η Χιούζ μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Ράντολφ όπου κρατείται με εγγύηση 25.000 δολαρίων
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης