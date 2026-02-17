Γραμματέας σχολείου στις ΗΠΑ έκανε σεξ με δύο μαθητές, την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της όταν την έκανε τσακωτή

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η παντρεμένη γραμματέας με τον έναν εκ των μαθητών έκανε σεξ τουλάχιστον πέντε φορές πριν συλληφθεί
Για αποπλάνηση ανηλίκων κατηγορείται η γραμματέας γυμνασίου στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, Αλίσια Χιούζ, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε σεξουαλικές επαφές με δύο μαθητές.
Όλα αποκαλύφθηκαν, μάλιστα, μετά από τηλεφώνημα στην αστυνομία για βιαιοπραγία από τον σύζυγό της το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο σύζυγός της Χιούζ που εργαζόταν στο Randolph Eastern School Corporation, την έπιασε με τον έναν εκ των δύο μαθητών - ηλικίας 18 ετών - και στη συνέχεια την ξυλοκόπησε
Η έρευνα που ακολούθησε, δε, αποκάλυψε ότι η Χιούζ είχε επίσης σεξουαλική σχέση με έναν άλλο μαθητή, 17 ετών, με τον οποίο έκανε σεξ τουλάχιστον πέντε φορές.
Η γραμματέας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πέντε αδικήματα αποπλάνησης ανηλίκου σε σχέση με τη σεξουαλική της σχέση με τον ανήλικο ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα αν ο σύζυγός της θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φερόμενη βιαιοπραγία.
Ο επιθεωρητής Νιλ Άνταμς δήλωσε ότι η Χιούζ «έχει απομακρυνθεί από όλα τα καθήκοντά της με τους μαθητές εν αναμονή της έκβασης της νομικής διαδικασίας».
Μετά τη σύλληψή της η Χιούζ μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Ράντολφ όπου κρατείται με εγγύηση 25.000 δολαρίων
