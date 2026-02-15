Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς στα πυρηνικά, αν οι ΗΠΑ συζητήσουν την άρση των κυρώσεων»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βαλλιστικοί πύραυλοι Πυρηνικό πρόγραμμα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθαρίζει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμο - Ο Τραμπ δεν μιλάει για αλλαγή καθεστώτος στις ιδιωτικές συζητήσεις, λέει Ιρανός υπουργός

7 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν είναι ανοιχτό σε συμβιβασμούς όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, είπε σε συνέντευξή του στο BBC ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβάντσι, σημειώνοντας ότι «η μπάλα είναι στο αμερικανικό γήπεδο».

«Η μπάλα είναι στο αμερικανικό γήπεδο, για να αποδείξουν ότι θέλουν να επιτύχουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος ενόψει του νέου γύρου συζητήσεων την Τρίτη στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι αν οι ΗΠΑ είναι ειλικρινείς στις προθέσεις τους, το Ιράν είναι βέβαιο ότι θα βρει τον δρόμο για συμφωνία.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο αποστολής του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε άλλες χώρες, ο Ταχτ-Ραβάντσι δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Αδιαπραγμάτευτο το πυραυλικό πρόγραμμα

Ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμο. «Όταν δεχθήκαμε επιθέσεις από Ισραηλινούς και Αμερικανούς, οι πύραυλοί μας ήρθαν να μας σώσουν. Πώς μπορούμε να δεχτούμε να στερηθούμε τις αμυντικές μας δυνατότητες;» υπογράμμισε.

Όταν ρωτήθηκε για την φανερή υποστήριξη του προέδρου Τραμπ για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Ταχτ-Ραβάντσι απάντησε: «Δεν ακούμε κάτι τέτοιο στα ιδιωτικά μηνύματα».

Το Ιράν, του οποίου οι ηγέτες είναι ορκισμένοι να καταστρέψουν το Ισραήλ, αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αν και έχει εμπλουτίσει το ουράνιο σε επίπεδα που δεν δείχνουν ειρηνικές διαθέσεις. Επίσης, η χώρα έχει εμποδίσει διεθνείς επιθεωρητές από το να ελέγξουν τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και έχει επεκτείνει τις δυνατότητές της στους βαλλιστικούς πυραύλους.
7 ΣΧΟΛΙΑ

