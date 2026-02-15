Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Τραμπ ακόμη θέλει τη Γροιλανδία, λέει η πρωθυπουργός της Δανίας
Όλος ο κόσμος μας ρωτάει αν νομίζουμε πως τελείωσε, αλλά δεν νομίζουμε ότι τελείωσε, είπε η Μέτε Φρέντερικσεν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ασφάλεια της Αρκτικής
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ποθεί οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, εκτίμησε το Σάββατο η πρωθυπουργός Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, σε συζήτηση κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.
«Δυστυχώς, νομίζω ότι ο πόθος του παραμένει ο ίδιος» κι απαράλλακτος, απάντησε στην ερώτηση αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει ακόμη η Γροιλανδία να γίνει μέρος της αμερικανικής επικράτειας.
Οι δηλώσεις που έχει κάνει όξυναν τις εντάσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα πως η Ουάσιγκτον πρέπει να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας».
Φάνηκε ωστόσο να αφήνει κατά μέρος τις απειλές του τον Ιανουάριο, αφού ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, ώστε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στο πελώριο νησί της Αρκτικής.
«Όλος ο κόσμος μας ρωτάει αν νομίζουμε πως τελείωσε. Όχι, δεν νομίζουμε ότι τελείωσε» η κρίση, είπε η Φρέντερικσεν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ασφάλεια της Αρκτικής.
Τόσο η Φρέντερικσεν, όσο και ο Γροιλανδός ομόλογός της Γενς Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισαν ότι οι αμερικανικές πιέσεις στον πληθυσμό της νήσου είναι «απαράδεκτες», πάντως ο Νίλσεν έκρινε πως έγιναν «κάποια βήματα» προς «τη σωστή κατεύθυνση».
Σχηματίστηκε ομάδα εργασίας της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ για να συζητηθούν οι αμερικανικές ανησυχίες για την αυτόνομη περιοχή, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τις επαφές αυτές.
«Έχουμε τώρα ομάδα εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να βρούμε λύση. Όμως σίγουρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν», επέμεινε η πρωθυπουργός.
Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό έναντι του οποίου η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να πουλήσει τη Γροιλανδία στην Ουάσιγκτον, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας απάντησε «φυσικά όχι. Θα βάζατε τιμή σε κάποιο κομμάτι της Ισπανίας; Ή των ΗΠΑ;»
«Πρέπει να προστατεύουμε τα εθνικά κυρίαρχα κράτη. Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Και ο γροιλανδικός λαός το έχει πει ξεκάθαρα: οι πολίτες δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί», υπενθύμισε η Φρέντερικσεν.
Έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού η ίδια και ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Νίλσεν είχαν συζήτηση διάρκειας περίπου 15 λεπτών με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες στο περιθώριο του ετήσιου ραντεβού στο Μόναχο. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική» από την πρωθυπουργό Φρέντερικσεν.
