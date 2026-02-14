Η εμπιστοσύνη προς τον Τραμπ δέχθηκε πλήγμα, αλλά η Σουηδία παραμένει στο πλευρό των ΗΠΑ, λέει ο Ουλφ Κρίστερσον

Στον απόηχο της έντασης για τη Γροιλανδία, ο Κρίστερσον ξεκαθαρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία και τονίζει ότι οι διατλαντικές σχέσεις έχουν δεχθεί πλήγμα εμπιστοσύνης





Ο πρωθυπουργός







Όπως είπε, «η εμπιστοσύνη υπέστη πλήγμα, χωρίς αμφιβολία», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί πως η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Υπογράμμισε όμως ότι ο τόνος που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες, τον Καναδά και τη Δανία «δεν χτίζει εμπιστοσύνη».



Η κρίση κορυφώθηκε στις αρχές του 2026, όταν ο Τραμπ επανέφερε θέμα «κυριότητας» της Γροιλανδίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κρίστερσον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες «υπερασπίστηκαν τις αξίες και τα συμφέροντά τους με σαφήνεια».



Παρέμβαση στις εκλογές; «Δεν θα το δεχόμασταν» Ο Σουηδός πρωθυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία.



«Στη Σουηδία έχουμε παράδοση να μην παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές εκλογές άλλων χωρών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θα καλωσόριζε αντίστοιχες παρεμβάσεις στη χώρα του.



Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι άλλο πράγμα είναι η δημόσια έκφραση απόψεων και άλλο οι «παράνομες προσπάθειες επιρροής», φωτογραφίζοντας κυρίως τη Ρωσία. Όπως είπε, οι σουηδικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τέτοιες δραστηριότητες και η κυβέρνηση θα είναι «εξαιρετικά ανοιχτή» αν διαπιστωθούν παρεμβάσεις.



Κλείσιμο Το ΝΑΤΟ παραμένει «θεμέλιο» Παρά τις εντάσεις, ο Κρίστερσον ξεκαθάρισε ότι η Σουηδία, ως το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ, δεν μετανιώνει για την ένταξή της.



Το ΝΑΤΟ, όπως είπε, παραμένει το βασικό θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε προτάσεις για δημιουργία μόνιμου στρατού της ΕΕ ή ενός ξεχωριστού ευρωπαϊκού συμβουλίου ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τη Συμμαχία.



«Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η αμερικανική δέσμευση στο ΝΑΤΟ είναι να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας του», σημείωσε.



Ουκρανία και Ρωσία Ο Σουηδός πρωθυπουργός επανέλαβε την υποστήριξή του στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι χρειάζεται περισσότερα όπλα και χρηματοδότηση τώρα, πριν ξεκινήσουν ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.



Σουηδία οδεύει προς τις εκλογές του Σεπτεμβρίου σε κλίμα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με την κυβέρνηση της Στοκχόλμης να προειδοποιεί για τον κίνδυνο ξένης παρέμβασης στην προεκλογική περίοδο.Ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον αποκάλυψε ότι συγκάλεσε σύσκεψη με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, προκειμένου να συζητήσουν τον κίνδυνο «παράνομης ξένης παρέμβασης», ενώ την ίδια ώρα οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δοκιμάζονται μετά τη σύγκρουση για τη Γροιλανδία και τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς ευρωπαίους ηγέτες.Σε συνέντευξή του στο POLITICO , ο Σουηδός πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν μπορεί να εμπιστευτεί τον Αμερικανό πρόεδρο. «Δεν κάνω τέτοιου είδους κρίσεις», ανέφερε, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία «ήταν άσχημη».Όπως είπε, «η εμπιστοσύνη υπέστη πλήγμα, χωρίς αμφιβολία», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί πως η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Υπογράμμισε όμως ότι ο τόνος που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες, τον Καναδά και τη Δανία «δεν χτίζει εμπιστοσύνη».Η κρίση κορυφώθηκε στις αρχές του 2026, όταν ο Τραμπ επανέφερε θέμα «κυριότητας» της Γροιλανδίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κρίστερσον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες «υπερασπίστηκαν τις αξίες και τα συμφέροντά τους με σαφήνεια».Ο Σουηδός πρωθυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία.«Στη Σουηδία έχουμε παράδοση να μην παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές εκλογές άλλων χωρών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θα καλωσόριζε αντίστοιχες παρεμβάσεις στη χώρα του.Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι άλλο πράγμα είναι η δημόσια έκφραση απόψεων και άλλο οι «παράνομες προσπάθειες επιρροής», φωτογραφίζοντας κυρίως τη Ρωσία. Όπως είπε, οι σουηδικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τέτοιες δραστηριότητες και η κυβέρνηση θα είναι «εξαιρετικά ανοιχτή» αν διαπιστωθούν παρεμβάσεις.Παρά τις εντάσεις, ο Κρίστερσον ξεκαθάρισε ότι η Σουηδία, ως το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ, δεν μετανιώνει για την ένταξή της.Το ΝΑΤΟ, όπως είπε, παραμένει το βασικό θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε προτάσεις για δημιουργία μόνιμου στρατού της ΕΕ ή ενός ξεχωριστού ευρωπαϊκού συμβουλίου ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τη Συμμαχία.«Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η αμερικανική δέσμευση στο ΝΑΤΟ είναι να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας του», σημείωσε.Ο Σουηδός πρωθυπουργός επανέλαβε την υποστήριξή του στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι χρειάζεται περισσότερα όπλα και χρηματοδότηση τώρα, πριν ξεκινήσουν ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αν και χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία, δήλωσε «σκεπτικός» ως προς τις προθέσεις της Μόσχας.



«Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κανένα σημάδι ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί όρους που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δίκαιοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοι οφείλουν να ενισχύσουν τη θέση του Κιέβου στο πεδίο πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.



Σε κάθε περίπτωση, η Σουηδία φαίνεται αποφασισμένη να βαδίσει σε μια λεπτή γραμμή: να κρατήσει ανοιχτό το κανάλι με τις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα να θωρακίσει τη δημοκρατία και την ασφάλειά της σε ένα ολοένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.