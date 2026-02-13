Μακρόν: Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων

Πολύ συχνά, οι ποινές που επιβάλλονται σε δράστες αντισημιτικών αδικημάτων και εγκλημάτων φαίνονται γελοίες, είπε ο Γάλλος πρόεδρος σε εκδήλωση τιμής για Εβραίο που δολοφονήθηκε το 2006