Η όρεξη των Γάλλων για τα αυγά εφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2025

Η Γαλλία κατανάλωσε αριθμό ρεκόρ αυγών το 2025, επηρεασμένη από την προσιτή τιμή τους σε περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, ανακοίνωσε σήμερα η βιομηχανική ένωση αυγοπαραγωγών CNPO. Η τάση δείχνει να συνεχίζεται, οδηγώντας τους παραγωγούς να επενδύσουν σε νέες μονάδες παραγωγής.
Κάθε Γάλλος κατανάλωσε κατά μέσο όρο 237 αυγά το 2025, είτε με κέλυφος είτε ως επεξεργασμένα προϊόντα, έναντι 227 αυγών το 2024, σύμφωνα με την CNPO. Το γαλλικό τεχνολογικό ινστιτούτο ITAVI προβλέπει 269 αυγά ανά άτομο ετησίως έως το 2035, με το 70% να αφορά αυγά με το τσόφλι.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αύξηση 20% των χονδρικών τιμών των αυγών, ενώ οι τιμές λιανικής παρέμειναν σταθερές χάρη σε κυβερνητικό μηχανισμό που συνδέει τις τιμές με το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία του FranceAgriMer.
Για να καλύψουν τη ζήτηση, οι Γάλλοι παραγωγοί αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα, αλλά η παραγωγή δυσκολεύεται να συμβαδίσει. Η βιομηχανία στοχεύει στη δημιουργία 575 νέων πτηνοτροφείων έως το 2035, φιλοξενώντας 10 εκατομμύρια επιπλέον ωοτόκες όρνιθες.
Παράλληλα, η Γαλλία αυξάνει τις εισαγωγές αυγών κατά 21% το 2025, κυρίως από Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία. Οι απευθείας αποστολές από την Ουκρανία παραμένουν περιορισμένες, ενώ τα αυγά εισάγονται συχνά μέσω άλλων χωρών της ΕΕ. Η Ουκρανία παραμένει κορυφαίος ξένος προμηθευτής στην Ευρώπη, με αύξηση 67% των εισαγωγών στην ΕΕ τους πρώτους 10 μήνες του 2025.
