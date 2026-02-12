Αφηρημένος άνδρας πέταξε στα σκουπίδια ράβδους χρυσού αξίας 120.000 ευρώ στην Ιταλία

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Αφού έψαξαν επί πολλές ώρες στα σκουπίδια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά το κουτί που, αν και είχε καταστραφεί, περιείχε ακόμη τις ράβδους χρυσού, τις οποίες και επέστρεψαν στον απρόσεκτο ιδιοκτήτη τους
Αστυνομικοί στη νότια Ιταλία διέσωσαν ένα κουτί που περιείχε ράβδους χρυσού από μονάδα διαλογής απορριμμάτων, αφού ένας αφηρημένος κάτοικος πέταξε κατά λάθος τον θησαυρό, μαζί με τα σκουπίδια του σπιτιού του.
Ο άνδρας πήγε σε αστυνομικό τμήμα του Πόρτο Τσεζάρεο, κοντά στο Λέτσε, για να καταγγείλει ότι ένα κουτί που περιείχε 20 ράβδους χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 120.000 ευρώ, είχε εξαφανιστεί.
Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα ότι δεν επρόκειτο για κλοπή: μελέτησαν τις κινήσεις του άνδρα και εξέτασαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας. Οι εικόνες έδειξαν ότι εκείνος ήταν που πέταξε τον χρυσό σε κάδο, σε ένα κοντινό θέρετρο. Τα «σκουπίδια» είχαν ήδη μεταφερθεί στην κοντινή μονάδα διαλογής απορριμμάτων.
