Ζιζέλ Πελικό: «Μου έδειξαν μια φωτογραφία με έναν άνδρα που με βίαζε» - Η συγκλονιστική στιγμή που οι αστυνομικοί της αποκάλυψαν τη φρίκη

«Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα» είπε στη Ζιζέλ Πελικό ο αστυνομικός που της παρουσίασε για πρώτη φορά τι περνούσε από τον σύζυγό της