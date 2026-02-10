Θρίλερ στη Μινεσότα: Κόρη υποψήφιου κυβερνήτη βρέθηκε νεκρή με πολλές μαχαιριές, κατηγορείται ο σύζυγός της που βρέθηκε κι αυτός μαχαιρωμένος

Οι Αρχές εκτιμούν ότι σκότωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε για να θολώσει τα νερά - Ο υποψήφιος κυβερνήτης διέκοψε αιφνιδιαστικά την προεκλογική του εκστρατεία για το 2026





Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μινεσότα , καθώς η 22χρονη κόρη του υποψηφίου κυβερνήτη της Πολιτείας από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα , Τζεφ Τζόνσον, βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στο διαμέρισμά της, ενώ ο σύζυγος της εντοπίστηκε και αυτός τραυματισμένος από μαχαιριές.Ειδικότερα, όπως αναφέρει η new york post, ο 23χρονος Ντίλαν Μάικλ Τόμπλερ νοσηλεύεται υπό αστυνομική κράτηση και αναμένεται να έρθει αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για τον θάνατο της συζύγου του, Χέιλι Μαρί Τόμπλερ, μόλις λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο Ντίλαν σκότωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια τραυμάτισε τον εαυτό του.Μετά την τραγωδία ο πατέρας και υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα διέκοψε την προεκλογική του εκστρατεία για το 2026.Ο Τζονσον, πρώην δημοτικός σύμβουλος του St. Cloud, ο οποίος ξεκίνησε την υποψηφιότητά του για τη θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα τον Μάρτιο του 2025, αποφάσισε να αναστείλει την εκστρατεία του μετά τη «τραγική απώλεια» της κόρης του, σύμφωνα με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Μινεσότα τη Δευτέρα.Ο Τζόνσον τηρούσε σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, τη μετανάστευση και την απάτη στο North Star State, το οποίο έχει γίνει το πεδίο μάχης των επιχειρήσεων της ICE και των συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Μινεσότα προχώρησε σε ανάρτηση στο facebook εκφράζοντας συλλυπητήρια στον Τζεφ Τζόνσον και ανακοινώνοντας την απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητα του για κυβερνήτης της Πολιτείας.Ανακοίνωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Μινεσότα:«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Μινεσότα είναι συγκλονισμένο από την τραγική απώλεια της κόρης του Δρ. Τζεφ Τζόνσον, η οποία σκοτώθηκε σε ένα βίαιο έγκλημα το Σάββατο βράδυ στο St. Cloud.Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν επαρκώς τη θλίψη που νιώθουμε για τον Τζεφ και την οικογένειά του. Η απώλεια ενός παιδιού είναι αδιανόητη και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί τους καθώς πενθούν για αυτή την καταστροφική τραγωδία.

Από σεβασμό προς την οικογένειά του και την τεράστια απώλεια, ο Τζεφ έχει αναστείλει την εκστρατεία του για την υποψηφιότητα του ως κυβερνήτη της Μινεσότα. Ζητάμε από όλους τους κατοίκους της Μινεσότα να ενωθούν μαζί μας για να στηρίξουμε την οικογένεια Johnson σε αυτή την απίστευτα οδυνηρή στιγμή.



Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας στους πρώτους ανταποκριτές και τους αστυνομικούς που εμπλέκονται και ζητάμε υπομονή και συμπόνια καθώς η έρευνα συνεχίζεται».



