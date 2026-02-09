Λαβρόφ: Ανοιχτή η Ρωσία σε διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς προσδοκίες για οικονομική συνεργασία
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δηλώνει ότι δεν διαφαίνεται «λαμπρό μέλλον» στους οικονομικούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον, παρά τις πρωτοβουλίες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τις αναφορές Τραμπ σε επαναπροσέγγιση

Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά δεν τρέφει ελπίδες για οικονομικούς δεσμούς παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μιλώντας στο μέσο TV BRICS που έχει έδρα στη Ρωσία, ο Λαβρόφ επικαλέστηκε αυτό που χαρακτήρισε δεδηλωμένο σκοπό των ΗΠΑ για «οικονομική κυριαρχία».

«Επίσης δεν βλέπουμε κανένα λαμπρό μέλλον στην οικονομική σφαίρα», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ, έχουν αναφερθεί στις προοπτικές μεγάλης αποκατάστασης των οικονομικών σχέσεων με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενδεχόμενης ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ωστόσο μολονότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης μιλήσει για αναβίωση των οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα και έχει υποδεχθεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έχει επιβάλει περαιτέρω βαριές κυρώσεις στον ζωτικής σημασίας ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ επικαλέστηκε επίσης την εχθρότητα του Τραμπ προς την ένωση BRICS, που περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και άλλες κορυφαίες αναδυόμενες οικονομίες.

«Οι ίδιοι οι Αμερικανοί δημιουργούν τεχνητά εμπόδια σε αυτόν τον δρόμο (προς την ολοκλήρωση της BRICS)», τόνισε.

«Είμαστε απλώς αναγκασμένοι να επιδιώξουμε επιπρόσθετους, προστατευμένους τρόπους για να αναπτύξουμε τα χρηματοπιστωτικά, οικονομικά, υλικοτεχνικά και άλλα προγράμματά μας με τις χώρες της BRICS», κατέληξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
