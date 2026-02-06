Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Στους 23 οι νεκροί από την έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Ινδία
Στους 23 οι νεκροί από την έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Ινδία
Αυτού του είδους τα ορυχεία-ποντικότρυπες, είναι συνήθως κάθετα ορύγματα, με μεγάλο βάθος, σκαμμένα στις πλαγιές λόφων
Τουλάχιστον 23 είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια της Ινδίας, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που ανακοίνωσε ένας τοπικός αξιωματούχος.
«Σήμερα εντοπίσαμε άλλα τέσσερα πτώματα. Θα ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης αύριο», είπε ο Μανίς Κουμάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Από την έκρηξη σκοτώθηκαν επί τόπου 18 άνθρωποι. Ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Με τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων θυμάτων, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 23.
Αυτού του είδους τα ορυχεία-ποντικότρυπες, είναι συνήθως κάθετα ορύγματα, με μεγάλο βάθος, σκαμμένα στις πλαγιές λόφων, με στενά λαγούμια για την εξόρυξη άνθρακα και άλλων μεταλλευμάτων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε τη λειτουργία τέτοιων ορυχείων στη Μεγαλάγια το 2014, αφού οι τοπικές κοινότητες κατήγγειλαν ότι μόλυναν τις υδάτινες πηγές και έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η πρακτική ωστόσο παραμένει διαδεδομένη στο κρατίδιο αυτό, ιδίως στην περιφέρεια των Λόφων Ανατολικής Τζαϊντία.
Την Πέμπτη, ο αρχηγός της αστυνομίας Βικας Κουμάρ δήλωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν πιθανότατα σε πυροδότηση δυναμίτιδας.
«Σήμερα εντοπίσαμε άλλα τέσσερα πτώματα. Θα ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης αύριο», είπε ο Μανίς Κουμάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Από την έκρηξη σκοτώθηκαν επί τόπου 18 άνθρωποι. Ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Με τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων θυμάτων, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 23.
🗣️⚠️⛏️🇮🇳 ‘Who allowed illegal mining?’ Congress MP Saleng Sangma on Meghalaya coal mine blast 🚨🏔️ https://t.co/CTe61Xz0dq#Meghalaya #CoalMineBlast #IllegalMining #SalengSangma pic.twitter.com/PxIwmWEnG6— Economic Times (@EconomicTimes) February 6, 2026
Αυτού του είδους τα ορυχεία-ποντικότρυπες, είναι συνήθως κάθετα ορύγματα, με μεγάλο βάθος, σκαμμένα στις πλαγιές λόφων, με στενά λαγούμια για την εξόρυξη άνθρακα και άλλων μεταλλευμάτων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε τη λειτουργία τέτοιων ορυχείων στη Μεγαλάγια το 2014, αφού οι τοπικές κοινότητες κατήγγειλαν ότι μόλυναν τις υδάτινες πηγές και έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η πρακτική ωστόσο παραμένει διαδεδομένη στο κρατίδιο αυτό, ιδίως στην περιφέρεια των Λόφων Ανατολικής Τζαϊντία.
#WATCH | Rescue operations are underway at the blast site to rescue the trapped mine workers in Meghalaya.— The Assam Tribune (@assamtribuneoff) February 6, 2026
At least 18 miners passed away, and several others are feared trapped following a blast at an illegal coal mining site in Meghalaya’s East Jaintia Hills district on… pic.twitter.com/BFbZEtvWbJ
Την Πέμπτη, ο αρχηγός της αστυνομίας Βικας Κουμάρ δήλωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν πιθανότατα σε πυροδότηση δυναμίτιδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα